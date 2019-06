Enhorabona a tota la comunitat educativa

El curs que acaba envia a la universitat els primers alumnes del Permsea

La setmana vinent es tancarà per als alumnes el curs 2018-2019, que enviarà a la universitat els primers alumnes del Permsea de l’Escola andor­rana. El Permsea o pla estratègic de la reforma i millora del sistema educatiu andorrà va néixer el curs 2010-2011 i al llarg de tots aquests anys s’ha anat implementant a tots els nivells del sistema, des de la primera ensenyança fins al batxillerat. Encara no està totalment tancat (manca implementar els nivells inferiors de la primera ensenyança), però a partir d’aquest curs ja es dona el títol de batxillerat amb segell Permsea.

El nou sistema pedagògic és radicalment diferent, ja que està basat en competències en lloc de només en coneixements. Formo part de l’equip educatiu del centre de batxillerat des de fa uns anys. Aquest curs he pogut comprovar en directe les bonances del sistema. I he quedat molt agradablement sorprès.

Els estudiants que treballen immersos en el nou sistema, entre moltes qualitats, són més autònoms, més crítics, més curiosos, saben col·laborar més en equip, tenen més dots d’oratòria, més domini de la tecnologia i la recerca d’informació digital. Són eines fonamentals per desenvolupar-se en una societat tan canviant com la nostra. I tot això sense descuidar un aspecte essencial com és que el mateix alumne és el responsable del seu aprenentatge.

Un cop tancada la primera promoció, cal seguir treballant per les següents, perquè tot i que cal ajustar alguns petits engranatges, el mecanisme principal està totalment consolidat i amb un bon funcionament. L’esforç per part de tota la comunitat educativa per fer possible el canvi ha estat titànic durant tots aquests anys. Ense­nyants, tècnics i assessors, equips directius, personal de suport, pares, mares i els mateixos alumnes. A tots se’ls ha de felicitar enèrgicament per la part que els pertoca perquè un canvi d’aquesta dimensió no es pot fer sense el treball de totes i tots.

En l’àmbit polític, destacar que un cop més, a Andorra, en tema educatiu no hi ha colors i que s’és conscient que el desenvolupament dels nostres infants i joves passa per damunt de qualsevol batalla política. Bon estiu a tota la comunitat educativa! Ens retrobem el curs 2019-2020!