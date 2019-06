Greta Thunberg, la jove sueca que vol salvar el planeta

Ni l’ONU, ni els Estats Units, ni la UE, ni l’OMS, ni la FAO han aconseguit sacsejar el món

Ni l’ONU, ni els Estats Units, ni la UE, ni l’OMS, ni la FAO han aconseguit sacsejar el món com la jove sueca, de només 16 anys, Greta Thunberg, per salvar el planeta a causa del canvi climàtic provocat per la mà de l’home. Apunteu-vos a la vostra agenda la data del 20 de setembre d’aquest any, en què s’iniciarà una vaga global que durarà una setmana per pressionar l’ONU, que es reunirà per debatre el tema.

Defensora dels Acords de París (2015), impulsats per l’ONU, que estableixen mesures de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a partir del 2020. 195 països els van donar suport. Els Estats Units (EUA) s’han despenjat de l’acord perquè el seu actual president, Donald Trump, hi està radicalment en contra.

Greta Thunberg, que va néixer a Suècia el 3 de gener del 2003 (el 2020 farà només 17 anys), s’ha erigit en líder dins del món estudiantil del seu país amb manifestacions davant del Riksdag (parlament de Suècia) per generar consciència dels dirigents polítics davant de l’alarmant escalfament global del nostre planeta blau que tots diem que estimem. L’estiu del 2018 el seu país viuria una onada de calor i molts incendis forestals. Després de les eleccions generals del seu país del setembre passat, Greta Thunberg va continuar protestant cada divendres i cada setmana eren més el joves i les persones sensibles a posar fre a l’escalfament. I la seva acció de protesta, com una bola de neu, s’ha anat coneixent primer a Suècia i a través de les xarxes arreu del món.

El novembre de l’any passat Greta Thunberg va parlar al TEDx d’Estocolm i un mes després es va dirigir a la Conferència de les Nacions Unides, i el gener d’aquest any va ser convidada a parlar al Fòrum Econòmic Mundial de Davos. El gener d’aquest any va anar a Davos. Hi va anar acompanyada del seu pare: 32 hores en tren cap a Zuric (Suïssa). Un cop a Davos no van anar a un hotel. Amb un grup de seguidors es va asseure als afores de la seu en senyal de protesta. El que es diu predicar amb l’exemple. Els va cantar les quaranta: “Em sembla increïble que les persones que hi ha aquí per parlar del canvi climàtic arribin en jets privats.”

El novembre passat, quan va parlar al TEDx d’Estocolm, es va referir a l’autisme i la inacció del govern i de la ciutadania sobre l’evident amenaça del canvi climàtic, i va concloure dient: “Hem estat parlant durant trenta anys i venent idees positives i ho sento, però no funciona. Perquè si hagués estat així, les emissions haurien baixat, però no ho han fet.”

Ara cada cop són més els que se l’escolten i cada setmana són més els joves de molts països –davant la poca eficàcia dels polítics governants– que cada divendres surten als carrers i places per exigir mesures urgents.

Fa mig any era una desconeguda. Qui és Greta Thunberg? Val la pena veure quina és l’encara breu però interessant biografia d’aquesta adolescent que cada setmana té més seguidors.

Va néixer fa 16 anys, un 3 de gener del 2003. La seva mare, Malena Ernman, és cantant d’òpera; el seu pare, Svante Thunberg, és actor, productor i escriptor. I el seu avi patern, Olof Thunberg, també és actor i director. La jove Greta Thunberg per reduir la petjada de diòxid de carboni de la seva família els va demanar que es tornessin vegans i, a més, deixessin de volar. Viatja en tren, que és l’opció més neta.

El mes de febrer d’aquest any Greta Thunberg es va dirigir al Comitè Econòmic i Social Europeu. No es mossegà la llengua i demanà que la UE reduís les emissions de diòxid de carboni com a mínim en un 80% l’any 2030, i hi va incloure els transports aeris i terrestres tant de persones com de mercaderies.

Thunberg ha dit que es va inspirar en els adolescents activistes de l’escola nord-americana de Florida Parkland que van organitzar la “marxa per a les nostres vides” per començar a fer vaga climàtica a la seva escola.

El desembre de l’any passat Greta Thunberg va participar, com hem dit, a la Cimera del Clima de les Nacions Unides, que va tenir lloc a Katowice (Polònia), on va etzibar als assistents: “Vostès només parlen del creixement econòmic verd i etern, perquè tenen massa por de no ser populars. Només parlen sobre seguir endavant amb les mateixes males idees que ens van ficar en aquest desastre [...]. La nostra biosfera s’està sacrificant perquè les persones riques en països com el meu puguin viure de luxe [...], diuen que estimen els seus fills per sobre de tot, però els estan robant el seu futur davant els seus propis ulls [...]. Necessitem mantenir els combustibles fòssils a terra i hem de centrar-nos en l’equitat. I si les solucions dins del sistema són tan impossibles de trobar, potser hauríem de canviar el sistema en si mateix.”

Amb només 16 anys, Greta Thunberg ja ha aconseguit diversos premis i reconeixements: l’any passat World Nature’s Fund va ser una de les tres nominades per al premi heroi juvenil del medi ambient. La companyia elèctrica Telge Energi per al Children’s Climate Prize (declinà anar-hi perquè –conseqüent amb els seus principis– havia de volar en avió a Estocolm). El novembre del 2018 se li va atorgar la beca Fryshuset del jove exemplar de l’any. I el desembre passat la prestigiosa revista Time va posar Greta Thunberg com una de les 25 adolescents més influents del món.

El repte és majúscul i ja sap que un dels seus principals enemics és Donald Trump, líder mundial en l’escalfament del planeta –que és de tots–, i d’altres que pensen com ell o no fan prou per posar-hi remei.

Cada divendres seran més els que segueixin l’estela d’aquesta adolescent sueca que avui mereix l’atenció de mig món. Tant de bo que Greta Thunberg aconsegueixi sumar més gent i que el seu propòsit faci trontollar les poltrones, les institucions, dels que poden fer més i no ho fan.

Atenció al 20 de setembre d’enguany.

