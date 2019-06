Justícia i intel·ligència artificial

Una professió en perill: la de jutge!

Nombroses són les queixes, justificades o no, contra la nostra administració, per la seva lentitud i poca eficiència. Per pal·liar aquests defectes s’ha fixat un objectiu d’informatització de les tasques que ha de portar a terme, amb la finalitat de fer-les més àgils. Aquest pla s’inspira, entre altres, en l’exemple d’Estònia, país en el qual els seus més d’un milió d’habitants estan totalment immersos en el món digital i ostenten un document d’identitat numèric que els permet beneficiar-se d’una infinitat de serveis a la web, com ara votar o pagar els impostos. Estònia també va implantar a Luxemburg una e-ambaixada per poder protegir les dades digitalitzades que gestiona. La seva modernització no es para aquí, sinó que aquest petit estat està desenvolupant varis nous projectes, un dels quals afecta l’administració de justícia.

És sabut que, en aquest àmbit, s’automatitzen cada dia més els procediments. Nombrosos grans despatxos d’advocats articulen unes potents eines que els permeten evacuar amb celeritat contenciosos repetitius o de gran magnitud pel nombre de persones afectades. Altres programes informàtics, utilitzats per diferents serveis de policia, faciliten una previsió dels delictes i una millor reacció davant la criminalitat. La pel·lícula Minority Report n’és un exemple il·lustratiu.

Avui, Estònia s’està plantejant anar encara més lluny i substituir els jutges per uns robots, almenys per tractar els procediments d’una quantia inferior als 7.000 euros. Els progressos de la intel·ligència artificial legitimarien aquesta automatització i el robot dictaria sentències, que quedarien sotmeses a la supervisió eventual d’uns jutges professionals. Els advocats es limitarien a omplir uns formularis estandarditzats, que la intel·ligència artificial valoraria per decidir.

És sabut que molts pensen que els advocats són prescindibles. Prova n’és la famosa dita: “Advocats i procuradors, a l’infern de dos en dos.” Ara bé, fins ara, ningú havia gosat plantejar fer desaparèixer el jutge i substituir-lo per una màquina. Així, paradoxalment, l’advocat se salvaria però no el jutge. I, sincerament, no crec que sigui una bona notícia.