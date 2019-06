Horaris de Naturlandia

Actualitzada 11/06/2019 a les 20:51

A la pàgina web de Naturlandia surten publicats tant el calendari de dies d’obertura del parc com els horaris, sense detallar, però, els horaris de les atraccions que haurien de ser els mateixos que els del parc. Però es veu que no es així : en ple mes de juny, encara que no sigui un dels mesos de màxima afluència, com poden ser-ho el juliol i l’agost, i en diumenge, un operari de l’atracció Airtrekk comunica a un client, a les 12.30 hores, que el seu fill no hi pot entrar, tot i disposar del corresponent tiquet recentment adquirit, perquè ell ha d’anar a dinar (de 13.00 a 15.00 hores) i que abans s’ha de buidar l’atracció i no pot, per tant, deixar entrar ningú. La web de Naturlandia detalla que les activitats estan subjectes a disponibilitat i condicions meteorològiques, però no a horaris especials, tal com es va excusar l’empleat encarregat de l’atracció. Tampoc val l’excusa que li van donar al client: “Potser sí que no li hauria hagut de vendre l’entrada, però pot tornar a partir de les tres.” Això no pot ser, totes les atraccions del parc han de romandre obertes dins l’horari estipulat. Què vol dir que un empleat va a dinar d’una a tres? No hi ha personal de substitució? Tan sols hi ha un empleat per atracció o van a dinar plegats? En un parc que vol ser temàtic, d’atraccions, turístic... No es tanca per anar a dinar. Però, és clar, s’ha retallat tant en despeses de funcionament que han de tancar a l’hora de dinar. Ara bé, no està gens malament l’horari de treball: l’empleat comença a les 10.00 i plega a les 18.00 hores, disposant de dues hores per dinar...