Lightyear i més enllà

Es pot fabricar un cotxe elèctric i autònom que pugui recórrer 600 km i recarregar-se amb energia solar. L’empresa holandesa Lightyear el presentarà el pròxim 25 de juny

Actualitzada 10/06/2019 a les 22:19

Sí que es pot. Es pot fabricar un cotxe elèctric i autònom que pugui recórrer 600 km i recarregar-se amb energia solar. Després de molts anys de dedicació al projecte, l’empresa holandesa Lightyear presentarà el pròxim 25 de juny a Katwijk el Lightyear One, un cotxe familiar, cent per cent elèctric, i, sí, ho repeteixo, solar, de manera que si bé es pot recar-regar endollant-lo a la xarxa elèctrica, també pot sobreviure amb l’energia del sol. I anar fent camí, sobretot en països en els quals hi ha moltes hores d’irradiació solar. El disseny últim i definitiu del cotxe encara és un misteri —en el catàleg publicat a la seva pàgina web s’endevinen les seves línies—, però l’empresa ja ha rebut mes d’un centenar de comandes per a un model que en la seva fase inicial s’enlairarà fins als 100.000 euros per unitat. Tota la carrosseria del Lightyear One està recoberta de panels solars, i pel poc que es pot veure, es tracta d’un cotxe unifamiliar amb un interior ample on poden viatjar perfectament cinc persones, amb espai més que suficient per les maletes. Sembla, doncs, que el futur de la nova automoció ja està aquí, i esperem que abans no ens facin consumir i empassar tot el petroli que ens queda, sols per enriquir petroleres i multinacionals a les quals el futur d’aquest planeta els importa un rave. Fins ara, no ens quedava més remei que anar consumint petroli i productes derivats; però sembla clar que el futur comença a escriure’s d’una altra manera. Energia solar, cotxes intel·ligents i autònoms, sense conductor, transformaran en pocs anys la nostra societat i el concepte de l’automoció, fins al punt que conduir un cotxe començarà a ser cosa del passat. Vaja! D’ací a poc, veure gent al volant ens resultarà tan estrany com avui dia trobar la policia muntada a cavall per les grans ciutats. Qui voldrà tenir un cotxe privat quan les velocitats estiguin limitades i condicionades pel mateix vehicle, i la conducció autònoma sigui obligatòria per garantir la seguretat? El cotxe elèctric és el primer pas per al futur que ens espera. Tardarem un anys, però al final ho aconseguirem. Esperem que no sigui massa tard. Buzz Lightyear és un personatge de Toy Story que molta gent recorda amb certa simpatia, viatjava a les estrelles i més enllà; el nou Lightyear, el Ligthyear One, també ens portarà molt lluny, impulsat per l’energia solar.