Les dones fan anar el món endavant

Fa pocs dies Govern presentava les dades sobre les forces de treball del 2018, on destaca de nou una diferència de gènere molt gran

Actualitzada 10/06/2019 a les 06:40

La bretxa salarial que existeix a Andorra oscil·la sobre el 30%, per tant els homes cobren gairebé 2.000 euros de mitjana al mes, mentre que elles es queden amb poc més de 1.500, fet que representa cobrar uns 450 euros menys per a les dones.

És un tema recurrent, però tot i que se'n parla de forma constant, no provoca l’impacte suficient per avançar en les polítiques d’igualtat.

Les dones tenen més dificultats per accedir al mercat laboral, arrosseguen prejudicis i estereotips de gènere que dificulten que estudiïn i treballin en determinats sectors.

Segons l'últim informe Mapa de l'emprenedoria 2017, elaborat per Spain Startup-South Summit, sobre una mostra de 1.585 projectes de tot el món, el 58% de les empreses creades per homes van fracassar l'últim any, davant el 30% dels projectes iniciats per dones. A més, l'estudi subratlla que l'emprenedoria femenina segueix amb xifres molt discretes, ja que només suposa el 18% del total de noves empreses destacant la dificultat per obtenir finançament per poder desenvolupar les empreses pròpies o el seu treball autònom.

Si parlem de càrrecs directius, les dades europees ens diuen que de mitjana hi ha menys d’un 24% de dones que ocupen càrrecs d’alta responsabilitat. La proporció d’empreses que són propietat de dones és d’un 30% en els països de l’OCDE. Les treballadores autònomes també guanyen un 30 o 40% menys que els seus col·legues masculins.

Tots els informes fets demostren que, com més gran és el grau de feminització d’un sector productiu, més gran és la diferència d’ingressos entre homes i dones en aquest mateix sector.

Cal destacar que les dones pateixen més discriminacions salarials i professionals a causa del denominat efecte “sostre de vidre” i per les dificultats de conciliació familiar que tenen, circumstàncies que fan que les seves carreres laborals siguin pitjors que les dels homes. Tot plegat, a l’hora de jubilar-se, les dones obtenen uns ingressos de fins a un 41% menors als que reben els homes. Ara que tornem a tenir un Consell General paritari, de ben segur que els semblarà contradictori que a l’Andorra del segle XXI algú pugui cobrar menys simplement pel fet de ser dona. Les dones també fan anar el món endavant.