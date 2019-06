El preu del tripartit

En només dos mesos, el nou Govern va camí de superar Toni Martí

Actualitzada 07/06/2019 a les 06:45

De moment l’executiu tripartit de Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos està compost del cap de Govern acompanyat de dotze ministeris i dotze secretaries d’Estat. El dia d’avui encara està ballant una nova d’igualtat. Sembla que encara que l’executiu sigui paritari, aquestes qüestions de la igualtat encara costen molt de decidir.

No han estalviat recursos els que fa uns mesos clamaven per la disminució i la racionalització de la despesa. Demòcrates i Liberals s’han encarregat de situar ben amunt tothom que han pogut. Encara bo que la Llei de Govern limita de forma clara el màxim de ministeris a dotze perquè és difícil de predir fins on hauria pogut arribar el tripartit.

Irònicament, tot és en pro de l’estabilitat del país. I encara s’ha de tenir en compte que a la carretada d’alts càr­recs s’hi hauran de sumar les direccions de departaments, ambaixadors, assessors, etcètera. De moment, les paraules i els fets segueixen sense coincidir.

Paraules: el Govern de DA ha treballat per la sostenibilitat de l’administració. Fets: el Govern de Toni Martí va augmentar en dues legislatures la partida de salaris a alts càr­recs gairebé a un 30%, mentre que la resta de treballadors del país amb prou feines han arribat a incrementar el salari un 5%. Això descartant tots el que van haver de reduir voluntàriament el sou per no perdre la feina.

Paraules: el Govern tripartit treballarà per la sostenibilitat de l’administració. Fets: a dos mesos de les eleccions, nomenament del cap de Govern i vint-i-quatre alts càrrecs. De moment, sembla que res ha canviat.

Només començar, el tripartit pot superar el rècord establert per les dues majories absolutes de Demòcrates. Pel bé d’Andorra, caldrà esperar que les competències de tots aquells que han estat nomenats es despleguin en favor de l’interès general del país i amb la voluntat real de solucionar els problemes més urgents. Perquè, ara per ara, sembla que alguns dels nomenaments que s’han fet han servit com a refugi de candidats perdedors de les eleccions, com és el cas de les d’Ordino, la Massana, Andor­ra la Vella o Escaldes.

En tot cas, s’haurà de donar al nou Govern els cent primers dies de gràcia. Molts encerts a totes i tots.