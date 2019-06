Actualitzada 05/06/2019 a les 20:48

Tres mesos condicionals per agredir el gos al mig del carrer; Detenen set persones per contraban a Incles; Petició de tres anys de presó per estafar 31.600 euros en trucades internacionals; Un home en roba interior pega un cop de puny a la gerent d’un restaurant; Arrestada una dona per envestir amb el cotxe un conegut tres cops; Una baralla a Ordino acaba amb indemnitzacions de 4.300 euros, etcètera. Es tracta d’alguns titulars que he extret aquests darrers dies de la nostra premsa nacional (i no cito exemples dels mitjans de comunicació internacionals per no donar al meu article un enfocament encara més pessimista) i que demostren clarament que la nostra societat està malalta, que no estem anant pel bon camí. En efecte, em demano com en un país tan petit, de poc més de 70.000 habitants, poden succeir en menys d’una setmana fets com els que us he transcrit. No es tracta d’actes extrems, com ara crims o atemptats, però sí d’actes punibles, que han de tenir la consideració de greus. A més, aquests tipus de comportaments impliquen altres problemes, ja que col·lapsen serveis essencials en tot Estat democràtic, com ara la policia o la justícia. Estem vivint actualment en una societat a la deriva, en la qual cada vegada més ens trobem davant d’actes incívics i antidemocràtics, i en la qual els litigis que es poden donar entre éssers humans es resolen bé per la violència bé per una judicialització del problema (ja no busquem el mínim acord o la mínima concessió, sinó que contractem directament un advocat i portem la discòrdia a la justícia). Revertir aquestes tendències, tenint en compte l’evolució de la societat actual, serà força complicat si no ens esforcem entre tots i totes, i eduquem les futures generacions a discernir el bé del mal i a resoldre els conflictes de manera pacífica. Encara estem a temps de fer-ho, però no hem de badar gaire, ja que si no haurem passat el punt de no retorn.