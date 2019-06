Transport públic per a tothom?

Després d’anys de retard, finalment el Govern ha adjudicat el servei de transport públic de viatgers

Actualitzada 04/06/2019 a les 20:28

Dolors Cabot Vidal

Ja era hora. Després d’anys de retard, finalment el Govern ha adjudicat el servei de transport públic de viatgers.

No entraré a valorar si les opcions guanyadores son les millors, però sí que tinc clar que hi ha necessitats que hauran de canviar i millorar si realment es vol que Andorra sigui més sostenible, tal com proclama el nou Govern que farà.

D’entrada, el transport públic de viatgers ha de donar servei a tota la ciutadania i, a Canillo, estem lluny de rebre’l.

La gent del país, i els visitants que volen bellugar-se pel territori, ho tenen força complicat en general, i especialment difícil a Canillo.

No hi ha prou informació, la senyalització és escassa o insuficient, el cost és alt i no es facilita la informació sobre els abonaments... Mancances que venen de lluny, però que, hores d’ara, continuen sense trobar resposta per part de cap administració.

Considero que avui totes les parades haurien de tenir un cartell que indiqués el recorregut de cada línia, amb els noms de pobles i les corresponents parades. Per a nosaltres seria útil, per als turistes és imprescindible.

La freqüència de pas és un altre dels cavalls de batalla. Almenys a Canillo, on passen cada 30 minuts, en teoria, o cada tres quarts d’hora, més a la pràctica. Així com els horaris: no es pot anar al cinema o sopar fora de la parròquia, o a la mateixa parròquia si no es disposa de vehicle, ja que a partir d’entre les nou i dos quarts de deu de la nit no hi ha cap transport públic de bus. (Del preu del taxi en parlaré un altre dia, si cal. Només avanço que quan es demana un taxi des de Canillo el comptador comença a córrer des que surt d’Andor­ra la Vella per pujar a buscar-te.)

Si teniu la sort d’estar a la parada adequada, a l’hora adequada, amb l’import exacte a la mà i amb la conjunció astral necessària, pot passar –sobretot a l’hivern– que després d’esperar mitja hora que passi el clípol (molt més si fa mal temps), aquest, quan arribi, vagi ple a vessar d’esquiadors i passi de llarg.

Les persones que utilitzem el transport públic de vehicles patim habitualment clípols bruts, plens, impuntuals i conductors malcarats (amb honroses excepcions) que et fan baixar del vehicle si pretens pagar amb un bitllet de 20 euros.

No voldria acabar sense fer esment al preu del bitllet. Algú que faci habitualment el trajecte Andorra-el Tarter ha de fer front a una despesa aproximada de sis euros per dia per dos viatges. Un preu elevat pel sol fet de viure a la parròquia de Canillo

La situació ve de lluny i us podeu demanar... si en algun moment hi ha hagut voluntat política per millorar-ho des de l’administració comunal? L’any 2010 el comú de Canillo va treure una subvenció per als abonaments del transport públic, que avui no se sap si encara són vigents, però com que no es promocionen, i això el que denota és falta d’interès de l’administració comunal envers un necessari transport públic per la parròquia.

Sols em queda demanar, ja que s’han adjudicat totes les línies del servei de transport públic de persones per als propers 25 anys, que trobem la voluntat política –de totes les administracions– perquè funcioni i garanteixi el servei als usuaris de totes les parròquies igual..., i que tal com hauria de dir el seu nom, sigui un servei públic i afegiria de qualitat.