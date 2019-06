Actualitzada 04/06/2019 a les 20:36

Si ja per si mateixa tota la vila laurediana mostra actualment un estat de deixadesa, sense cap tipus de turisme i pràcticament ja sense comerç, hi ha un lloc que fa particular pena, la plaça Major. L’emblemàtica plaça es troba ara mateix en un estat ruïnós, per molt que s’estigui rehabilitant l’antiga casa de ca l’Arena i per molt que es rehabilités l’edifici de l’antic hotel Glòria. La resta de la plaça està en un estat decadent i buit, fins i tot amb xarxes de protecció en algun edifici, que si cau la façana, algun balcó o el mateix teulat no protegiran pas gaire. Ja no es tracta en aquest cas de trobar pisos buits, sinó de cases en un estat lamentable que s’han tapat perquè no es vegi gaire que estan caient a bocins. Penso que alguna cosa hauria de fer el comú per intentar arreglar tots aquests desperfectes perillosos i lletjos. No demano ja que els particulars rehabilitin totes les cases, sinó que rebin alguna mena d’ajuda per la seguretat de les poques persones que encara passen per aquesta plaça i una mica d’atractiu per a allò que queda obert com, per exemple, els restaurants, l’oficina de correus i les poques botiguetes encara existents. Llegia fa poc que el nostre excap de Govern tenia una foto de la plaça de l’any 1932 i que estava igual. Fals, és 87 anys més antiga. Ja es va eliminar la plaça Laurèdia, la plaça de la Germandat no és que faci gaire goig... restaurem doncs una mica la plaça Major. Si s’hi han de fer els tradicionals actes de la festa major en l’estat en què es troba actualment, val mes canviar-los de lloc. Per uns dies que surt la gent al carrer val més que no ho faci en aquestes condicions.