Pàgines caigudes del web

Actualitzada 03/06/2019 a les 06:51

Un dia estàs tranquil·lament escrivint a l’ordinador i, de sobte, t’apareix una pàgina com caiguda del cel o de l’infern del web. Un miracle? Més aviat una desgràcia. Pot ser un banc, una app de cites per a joves o de trobades a la tercera edat, un anunci de colònia, aquelles sabates que et volies comprar, el lloc on a la dona li agradaria anar de vacances (com ho deuen saber?), un cotxe o un patinet... el que vulguis, el que vulguin els qui tenen relació amb els centenars de dades personals que saben de tu, obtingudes de manera que no vulguis saber i que pul·lulen pels racons més obscurs de la xarxa. Estàs treballant i, patapam, la pàgina o l’anunci t’apareixen i no saps com reaccionar. Socors! Què faig? Com la desactivo? Intentes informar-te convenientment, i de sobte, sorgeixen nous problemes. Proves de bloquejar l’anunci o la pàgina . Et pregunten coses sobre les cookies, com si fossin unes galetes molt bones, i quasi sents la temptació, gràcies al seu nom, de dir que sí. Però dius que no, i llavors et surt per sota una altra advertència, i ja comences a voler enviar-los a prendre un nou camí, però, òbviament ells coneixen molts més camins, i el que avui desactivaràs per aquí, demà t’arribarà per allà.

Un altre moment, un amic t’envia un document de vídeo per correu electrònic o per WhatsApp en un format que desconeixes. Intentes obrir-lo. I, oh! no pots fer-ho; però no et preocupis que si consultes Mr. Google trobaràs solució al teu problema, t’oferiran programes i apps per descarregar-te en un sol clic, obtenir unes quantes dades més que els hauràs que donar, i, llavors, un cop descarregat el nou programa, podràs finalment obrir i veure el vídeo, encara que l’endemà, de manera imperceptible t’arribarà una mica més d’informació no buscada i el teu ordinador anirà una mica més lent. Cap problema. De nou busques a la xarxa com solucionar el nou tema i et sortiran moltíssims programes que prometen netejar-te tot allò que ja no desitges, i, confiat, et descarregaràs un McCleaner o un Clean PC per dir alguna cosa, i sí que semblarà que et buidarà part de les deixalles informàtiques, però l’ordinador continuarà anant lent i potser pensaràs que has aconseguit alguna cosa, quan han realitat has fet molt menys que el que hauries aconseguit simplement esborrant la informació del navegadors que facis servir, i després buidant la paperera de reciclatge, que són les dues úniques coses que almenys i en principi no xuclen informació. Perquè si al final decideixes desinstal·lar el famós, nou i llampant netejador, t’adonaràs que no et donen cap facilitat, i que, en lloc d’haver aconseguit un programa guai i salvador, tindràs un nou intrús a casa. Arriben amb facilitat i després no hi ha que els faci marxar.