Apuntar-se a l'èxit

Actualitzada 02/06/2019 a les 06:09

El món de Twitter poc té a veure amb la realitat ja que bàsicament se segueix les persones que pensen com tu o tenen els teus mateixos interessos. Després, si ets un piulador actiu, el teu món s’obre al dels teus haters, que bàsicament són els que responen als pensaments que cadascú posa per escrit en aquesta xarxa social. També t’apareixen piulades de gent que no coneixes de les quals alguna de les persones que segueixes se n’ha fet ressò. I és una d’aquestes piulades de què vull parlar. Va ser poc després que l’FC Andorra guanyés el partit que li donava l’ascens a la Tercera divisió espanyola en un camp de Prada de Moles ple. La piulada venia a criticar tota aquella gent preguntant-se on estaven quan eren quatre els que veien en la graderia els partits de l’equip abans que arribés Gerard Piqué. El meu cap va pensar ràpidament en piulades vistes altres dies de seguidors del Bàsquet Club Andorra també crítics amb l’aterratge del central del Barça a l’FC Andorra. Primer vaig pensar en la gent –i molts polítics– que van començar a pujar-se al carro de l’en aquell moment River Andorra quan l’equip va pujar de la Lliga LEB Or a l’ACB i que ja no l’han deixat. Sembla que portin trenta anys al costat del club. No ho critico i tampoc que la gent que passava de l’FC Andorra pugi al carro de l’equip ara que triomfa. La història deixa ben clar que dones i homes som proclius a seguir les persones, els exèrcits i els equips exitosos. Sempre ha passat i continuarà passant. L’altra pregunta que em va venir al cap és què pot passar si el projecte de Gerard Piqué aconsegueix portar l’equip a la Primera divisió espanyola. Si tot va com està previst encara queden anys perquè això passi i tampoc es pot saber on estarà el MoraBanc Andorra quan succeeixi. Però, a Andorra hi ha espai per a dos equips de primera categoria o són incompatibles?