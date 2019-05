De ben segur que no es valora suficient, però tenim un bon transport públic

Durant la campanya electoral hem pogut sentir propostes orientades a millorar el transport públic tant a escala nacional com a nivell parroquial.

Des de fa uns mesos, utilitzo de forma diària el transport públic per anar a treballar, i són molts els motius pels quals ho faig.

Tot sabem que el transport té un impacte sobre la nostra salut i benestar per diferents vies i ajuda, per tant, a promoure estils de vida més saludables, ja que s’associa amb majors nivells d'activitat física no programada que si les persones utilitzen el vehicle privat.

El transport urbà és una gran font de contaminació ambiental, se sap que produeix el 40% de les emissions de CO₂ i 70% de les emissions d'altres contaminants, a més del soroll ambiental en àrees urbanes.

No sé si cada cop hi ha més usuaris que l’utilitzen de forma regular, però crec que cada cop hi ha més persones decidides a deixar el cotxe a casa quan s’ofereixi una oferta de transport públic de qualitat, si volem fer d'aquesta forma de mobilitat sostenible una autèntica alternativa al vehicle privat per als desplaçaments quotidians.

Cal recordar que el transport públic és el quart pilar de l'Estat del Benestar, juntament amb l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que també és l’eina que dóna accés a les oportunitats laborals i d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió de la població que no té permís de conduir o que no disposa de vehicle propi.

Aspectes com el disseny de les línies, les freqüències, els horaris, el sistema tarifari integrat, l’ampliació de l’horari del bus nocturn, la xarxa wifi a bord, així com rètols electrònics indicadors de la línia poden ajudar a assolir l’objectiu.

L’Administració ha de fer campanyes sobre la importància d’utilitzar el transport públic entre les persones usuàries i remarcar la necessitat d’un canvi d’hàbits a la població que fa un ús del vehicle privat i els beneficis del transport públic en relació amb la capacitat de transport, la reducció d’emissions contaminants, la salut, la seguretat viaria, la lluita contra el canvi climàtic, l’equitat social i la no discriminació, els llocs de treball, l’estalvi en infraestructures, l’economia domèstica i el benestar personal.

