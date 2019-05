El valor del Pas de la Casa

La localitat és una destinació per a molts visitants, que gaudeixen de les compres i del turisme

El tall de la carretera RN-22 per una esllavissada ha provocat un important trasbals per a les ciutadanes i els ciutadans del Pas de la Casa, que han vist com això ha dificultat la seva activitat econòmica. Després d’un intens treball de les autoritats franceses, en col·laboració amb els representants polítics i cossos especials andorrans, s’ha aconseguit reduir el termini previst per restablir la circulació per aquesta via que dóna accés al Principat des de França.

El Pas és una destinació per a molts visitants francesos, que venen a la localitat encampadana per fer les seves compres i per gaudir dels paratges naturals que ens ofereix aquest indret a dos mil metres d’altura. Precisament el factor de trobar-se en un punt tan elevat provoca que les localitats ubicades en aquests indrets tinguin una fragilitat lògica que ens condueix a parar-hi atenció constantment per evitar que la normalitat pugui veure’s alterada.

Els representants polítics del país han actuat amb celeritat per reobrir una via que té importància per al Pas i també per a les zones de França properes al Principat, que es beneficien recíprocament del volum de vehicles que hi transiten. En aquest sentit, cal destacar les mesures implementades pel Govern per fer front a aquesta adversitat, com ara la gratuïtat del túnel d’Envalira, la posada en marxa de promocions perquè els ciutadans pugessin a comprar al Pas i ajuts en les cotitzacions de la CASS.

La reacció davant de l’esllavissada a la carretera que s’ha produït durant les últimes setmanes posa de relleu la importància que té cada localitat del país per als andorrans. Hem de continuar incidint en les particularitats i les complexitats dels diferents indrets que tenim, i que estan molt condicionades per l’orografia i les condicions climatològiques. Durant aquest període, també hem de ressaltar l’acció per facilitar el trasllat de la terra caiguda per l’esllavissada a Andorra. En conclusió, cal seguir i incrementar la implicació amb la màxima dedicació al benestar del Pas de la Casa, així com arreu del país, perquè la vida diària no es vegi alterada per possibles inclemències.