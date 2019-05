Practicar morir

Actualitzada 24/05/2019 a les 20:52

Mentre Plató estava en el seu llit de mort, un molt bon amic li va demanar que resumís la gran obra de la seva vida, "Els Diàlegs". Després de reflexionar molt, ell li va contestar amb només amb dues paraules: "Practica morir".

Els antics pensadors tenien una dita que expressava la idea que va exposar Plató, però amb altres paraules: "La mort hauria de ser aquí mateix, davant els ulls dels que són joves, tant com davant d’aquells els quals són molt grans. Per tant, caldria organitzar cada dia com si fos el que tanca la marxa, el que completa i posa fi a la nostra vida.”

El temps és així, s'escapa de les mans com l'aigua quan vols retenir-la entre els dits. El temps ens absorbeix, no perdona, i els seus efectes són tan palpables a l'exterior de les persones com ho són en el seu interior, allà on realment deixa marques que ni la més alta tecnologia mèdica pot reparar. Entendre el temps ha amoïnat grans científics, i en alguns casos se'ls ha acabat la vida sense que poguessin sintetitzar ni un indici que s'aproximi a semblant pretensió. I seguirà sent així, ningú entendrà científicament ni podrà aturar el pas del temps. Per tant, estem davant d'un fet implacable que no ens queda més remei que acceptar.

Per tant, cada segon que passa és un temps magnífic per viure intensament, per estimar, per donar, per aprendre, per ensenyar, per gaudir, per treballar el millor que puguis, per parlar amb sinceritat, per relacionar-te intensament amb les persones que vols, per perseguir sense descans els teus somnis, per anar una mica més enllà en tot el que facis, per caminar cap a on el teu cor et vulgui portar. Fes el bé i viu, viu cada dia el millor que puguis, fes de la teva vida la millor de les experiències. Mai t'aturis a mirar el que deixes darrere. Diverteix-te vivint, perquè arribarà el dia en què el teu temps s’haurà acabat.