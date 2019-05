Joventut i depressió

Actualitzada 23/05/2019 a les 20:59

Els trastorns mentals augmenten cada generació, així ho constata un estudi fet per l’Associació Americana de Psicologia i d’altres experts en la matèria d’ar­reu del món. Metges de capçalera, psicòlegs i psiquiatres constaten que a les consultes arriben cada dia més adolescents i joves adults amb quadres depressius o trastorns d’ansietat. La denominada generació trista o generació depressiva, així és com s’associa el grup de persones nascudes entre els vuitanta i els noranta, la generació més obsessionada amb les xarxes socials, amb problemes d’autoestima i la que més problemes va tenir en l’àmbit laboral a causa de la crisi del 2007, i quan la societat creia que era pràcticament impossible que una nova generació tingués més problemes, aquests nous estudis han revelat que la següent que arriba va a pitjor, una generació que tendirà a ser menys tolerant a la frustració i més inconformista en comparació amb les anteriors i que patirà una major insatisfacció a la vida, la qual cosa farà augmentar el nombre d’adolescents i joves amb trastorns depressius i emocionals, destacant que fins i tot els més petits ja comencen a patir ansietat, apatia i tristor. També s’ha constatat que les xarxes socials intensifiquen el problema, ja que moltes d’aquestes persones passen a valorar la vida en funció del nombre de likes i això repercuteix en les emocions i l’autoestima, tot això sumat a d’altres components com ara les crisis polítiques i socials fa que cada generació nova hi hagi més casos d’algun tipus de trastorn mental, segons s’ha pogut constatar amb estudis fets amb diferents grups tant de joves com d’adults. Segons aquests estudis, el que es pot fer per combatre aquesta denominada epidèmia emocional és començar a treballar des de ben petits la intel·ligència emocional per aprendre a acceptar que no sempre podrem obtenir tot allò que desitgem o el que ens havia fet il·lusió tenir i que la majoria de les vegades ni tan sols era una necessitat.