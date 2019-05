Tot per la cadira

Actualitzada 21/05/2019 a les 21:01

Ja s’ha consumat la coalició DA + Liberals + CC, com era de suposar que no d’esperar. Ara toca repartir ministeris. Quan escric aquestes línies ja circulen noms i carteres (7 per a DA, 4 per a Liberals i 1 per a CC). No importen els noms, tan sols les cadiretes. Torno a repetir el que ja vaig dir anteriorment, un lleig molt gran el dels liberals, i no tan sols al PS, sinó a tots els electors. És cert que si no es feia alguna mena de pacte el Govern no tenia cap estabilitat, encara que (i ho torno a repetir) el més normal era un pacte PS + Liberals + terceravia i fer fora DA del Govern. Al cap i a la fi, per molts retrets que es facin al Consell, per moltes controvèrsies que tinguin els consellers, per molts partits polítics que existeixin, per moltes ideologies... al final el que compta és la cadireta. Massa gent vivint de la política, massa anys i pràcticament tots funcionaris (evidentment). Fins aquí, però, tot bastant normal i força previsible. El que no m’acabava de quadrar era la posició de terceravia. Ara ho tinc tot bastant clar: un cop repartides les cadiretes de Govern, aviat tocarà repartir cadiretes als comuns. I això és l’únic que li interessa a terceravia. El més sorprenent de tot plegat és que ara DA + Liberals + CC pretenguin allargar els pactes fins al desembre i fer llistes comunals conjuntes. El més perjudicat de tot plegat és el PS, que, torno a repetir, es tracta de l’únic partit que demostra coherència però que ha estat enganyat i traït pels liberals, que tan sols volen cadiretes. Per cert, que DA també ha deixat alguna cadireta preparada. És una llàstima que la política sigui el repartiment de cadiretes.