Els primers 100 dies

Actualitzada 21/05/2019 a les 07:46

L’executiu cessa després de les eleccions generals, no obstant continuï en funcions fins a la formació del nou Govern, tal com preveu la CA en l’art. 77. Se suposa que en el temps que transcorre entre els comicis i la investidura del nou cap, el Govern cessant ha d’assumir les funcions ordinàries que permetin el funcionament de l’Administració pública; també ha de facilitar el procés de formació del nou gabinet i el traspàs de poders. Per tant, la seva actuació es limita a la gestió diària dels afers públics, ja que, per definició, no gaudeix de la confiança del nou parlament. D’altra banda, s’entén que les seves decisions no han d’hipotecar els nou entrants, especialment si pertanyen a la mateixa formació política.

Malgrat que la norma no expliciti les funcions de gestió diària de l’executiu, és poc adequat d’un govern en funcions adoptar decisions que comportin la requalificació laboral d’alguns treballadors públics, sense que aquests canvis s’integrin dins una política de revisió de les graelles salarials de l’Administració, política a desenvolupar durant el nou mandat. Raons ètiques o estètiques haurien de regir els actes per sobre dels compromisos personals que no pertanyen a la gestió ordinària. Aquestes decisions provoquen un grau de desconfiança que se suma a la del propi canvi polític, malgrat que aquest també s’acompanyi d’il·lusió. Després dels dos mandats consecutius de l’anterior Govern, les requalificacions salarials no han deixat indiferents ni els sindicats ni bona part dels treballadors de l’Administració, institució en què les relacions són per si soles tan complexes que determinades mesures poden repercutir negativament en el clima laboral.

Segons l’enquesta d’opinió del CRES d’enguany, la política interessa a la meitat de la població i aquest ampli sector motivat pel debat polític, que molts països voldrien, s’ha de mimar. Hi ha la norma acceptada que l’executiu que comença mandat es beneficia d’un període de gràcia de cent dies, temps en el qual ha de fer arribar a la ciutadania les seves prioritats. El nou Govern s’enfronta a grans reptes, problemes que s’arrosseguen de la gestió anterior, i els primers passos determinaran la percepció que se’n tingui. El diàleg i el missatge de transparència han d’impregnar el discurs.