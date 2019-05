Societats i residències

Actualitzada 20/05/2019 a les 07:43

Durant la darrera dècada, Andorra ha apostat decididament per diversificar la seva economia, donant la benvinguda a la inversió estrangera i potenciant l’arribada de persones amb patrimoni que tinguin la intenció real de residir al principat.

Andorra ofereix als seus futurs residents un alt grau de qualitat de vida, amb un dels millors sistemes sanitaris del món, un dels països més segurs del món, un sistema educatiu divers, públic i gratuït, i amb un entorn natural en què el 36% del territori és un espai natural protegit. En l’entorn dels negocis, Andorra està negociant un acord d’associació amb la UE, disposa de convenis de no doble imposició amb diversos països, un marc fiscal homologat i competitiu, unes finances públiques sòlides i sanejades i una economia que des de l’any 2000 ha fet créixer el seu PIB en un 3,2% anual.

Aquesta impressionant carta de presentació que el nostre país trasllada als futurs residents i inversors topa amb certes dificultats en la seva fase d’execució. On es troba el problema?

El problema resideix en el temps necessari per obtenir una residència sense treball o per la creació de societats d’inversió estrangera. L’actual normativa en vigor crea un procés llarg i poc àgil en el qual tots els agents implicats (govern, comuns i els futurs residents o inversors) que realitzen tots els procediments que exigeix la legislació vigent amb la màxima diligència, difícilment poden reduir el temps de finalitzar els tràmits per sota d’un mes i mig o dos mesos. Altres països que volen atreure residents amb patrimoni i inversió estrangera són capaços de concloure aquests tràmits en menys d’una setmana.

Ara que estem a l’inici d’una nova legislatura crec que és un bon moment per repensar la nostra manera de procedir i trobar un sistema que mantenint la seguretat que tenim, ens permeti ser més àgils i competir també en velocitat amb altres jurisdiccions.

#1 John galt

(20/05/19 10:41)