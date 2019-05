Bicicleta o patinet elèctric?

L’ús del patinet elèctric creix

de forma exponencial

Actualitzada 20/05/2019 a les 07:38

El patinet elèctric ha relegat a l’oblit el servei públic de bicicleta elèctrica compartida. Un servei que va ser impulsat pel Govern i els set comuns, amb la implicació de l’Automòbil Club d’Andorra i de l’entitat bancària que el patrocina. A més, estava previst que s’integrés en la futura plataforma de mobilitat pilotada per FEDA.

Però ara els propietaris dels patinets elèctrics han vist aparèixer els primers núvols amenaçadors en el seu horitzó de dues rodes minúscules. La premsa ha començat a parlar de regulacions, sancions, matriculacions, etc. És lògic, si es té en compte que els patrons del servei públic de bicicletes elèctriques tenen les regnes de la reglamentació.

Quan el 2018 les institucions van apostar per un projecte públic, ho van fer a través d’una empresa concessionària. Un servei, doncs, subvencionat, destinat als privats i als turistes. Per tant, entre totes elles contribueixen, amb els seus diners, que a l’empresa que el gestiona li quadrin els números. Atès que no van saber veure que aquella andròmina que costa quatre xavos els passaria al davant al cap de quatre dies, potser que els finançadors de les bicicletes acabin percebent el patinet com una amenaça a la seva inversió.

Encara més quan el petit vehicle compleix amb tots els avantatges que proposa el servei públic Cicland. Està dissenyat per a trajectes curts entre dos punts propers. Evita el patiment del trànsit dens i la manca d’aparcament. És ideal si no t’agrada anar caminant, perquè se’t fa llarg i lent. Fins i tot hi ha una frase al web del servei on canviant la seva marca per les paraules “el patinet”, s’entén tot: “Desplaçar-se en cotxe o a peu implica tenir temps i Cicland permet fer encàrrecs de manera ràpida sense preocupacions i, a més, contribuint amb el medi ambient.”

Això fa que hi hagi un cert risc de voler restringir l’ús del patinet per mirar de salvar el servei de bicicletes. Tot i que sempre és preferible veure una persona a sobre d’un patinet que una persona dins un cotxe, amb el motor engegat tot fent cua. El patinet dorm a casa, no fa soroll, no contamina, no genera cues ni necessita espai públic per estacionar. Tanmateix, cal posar ordre a la via pública. El principi rector podria ser: si té cames, per la vorera, i si té rodes, per la carretera.