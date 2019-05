El PS, l'única alternativa a DA

Hem intentat bastir un model alternatiu que alguns han fet impossible

Escric aquestes línies pocs minuts després del jurament del nou cap de Govern, que confirma la continuïtat de Demòcrates per Andorra (DA) a l’edifici administratiu, a partir d’ara amb la crossa de Liberals d’Andorra i de Ciutadans Compromesos.

Des del Partit Socialdemòcrata hem intentat fins a l’últim moment plantejar quin és el nostre model d’Estat i defensar el que per a nosaltres és una realitat; que per a una majoria de ciutadans els governs de DA han resultat perjudicials des de molts punts de vista diferents. Per aquest motiu vam plantejar una candidatura alternativa en el debat d’investidura celebrat dimarts i dimecres; recollint la voluntat ciutadania manifestada el 7 d’abril passat, a les urnes, que va deixar clar (al nostre entendre) que volia un canvi de rumb al país després de vuit anys d’una majoria absoluta taronja que, lluny del progrés promès el 2011, ens deixa com a llegat una societat fracturada, en què les diferències es fan cada dia més grans i en què massa persones pateixen dificultats econòmiques.

Nosaltres, reitero, ho hem intentat. Tothom ho ha pogut veure i seguir; hem plantejat un model alternatiu al de DA. Crèiem que era necessari. En canvi, però, altres que fins al 7 d’abril també ho propugnaven, ara, malgrat assegurar tenir una altra manera de fer i de ser, han fet impossible tot plantejament alternatiu.

Hem presentat un projecte amb propostes concretes i encaminades a abordar els grans i veritables problemes de la gent: un pla pel dret a l’habitatge, mesures per incrementar el poder adquisitiu de pensionistes i treballadors, revertir les retallades de drets laborals sofertes tant pels treballadors públics com del sector privat o per unes veritables polítiques culturals i esportives, entre d’altres.

A partir d’ara i tenint clar que el nostre escó l’ocupen els gairebé 5.500 electors que ens van donar suport, defensarem fermament el compromís que vam adoptar amb ells. Farem una oposició responsable i defensarem l’interès general perquè pugui millorar la qualitat de vida de tothom i, evidentment, exercirem la tasca de control que els ciutadans esperen de la nostra posició al Consell; perquè amb les decisions preses després del 7 d’abril, el PS és a la pràctica l’única alternativa a les polítiques de DA.

