Competències democràtiques

Potser valdria la pena traduïr, al català, el marc competencial aconseguit. O no?

Actualitzada 18/03/2019 a les 06:58

Andorra va assumir per primera vegada la Presidència del Comitè de Ministres del Consell d’Europa del 9 de novembre del 2012 al 16 de maig del 2013. Com fa tot Estat en presidir l’organisme, Andorra va exposar a la resta de socis quina prioritat volia tirar endavant. Versava sobre educació. El títol: Educació a la ciutadania democràtica i als drets humans.

Considerant que l’Educació és un mitjà necessari per adquirir un mínim d’elements culturals indispensables per tal de poder viure harmoniosament i conjunta en societats democràtiques, culturalment diverses tot i respectant els drets humans, la idea era mirar de tirar endavant un marc de referència de les competències necessàries per a una cultura democràtica, intentant llançar un treball semblant al que el Consell d’Europa ja havia dut a terme amb anterioritat per crear el marc de referència sobre l’ensenyament de llengües.

Andorra va proposar al Secretari General d’obrir un debat sobre el tema per veure si hi havia quòrum suficient. Ell va acceptar-ho. El debat va portar sobre tres punts:

1. La pertinència d’establir descriptors de competències;

2. Resultats: la pertinència d’un marc europeu comú per a l’educació;

3. En cas d’arribar-hi: pensar en un instrument jurídic per tal d’aplicar-ho?

L’objectiu, per a Andorra, era poder activar el punt primer i, si hi havia sort, iniciar el punt segon. Ambdós van ser duts a terme. Tres anys més tard, en la vint-i-cinquena sessió de la Conferència Permanent del Consell d’Europa de Ministres d’Educació, a Brussel·les, els 11 i 12 d’abril del 2016, es van presentar els resultats obtinguts. Tres reculls en llengua anglesa sota el títol: Competences for democratic culture – Living together as equals in culturally diverse democratic societies.

A hores d’ara, a més de ser traduïts al francès –l’altra llengua oficial–, ho han estat també a altres vuit llengües més.

Pensa, Andorra, en una traducció al català?