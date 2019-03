Visca la Constitució... però revisem-la!

Cal començar a abordar-ne la reforma per adaptar-la als nous reptes

Ahir vam celebrar el 26è aniversari de la Constitució. Un bon moment per, de nou, fer balanç de tot aquest període i reflexionar sobre la necessitat de plantejar si és necessària o no abordar alguna reforma.

No es pot negar –almenys jo no ho faré– que el text aprovat l’any 1993 ha comportat moltes coses bones. Sens dubte va ser el punt que va permetre a Andorra constituir-se com a Estat dins la comunitat europea i internacional i entrar a formar part de l’ONU i el Consell d’Europa, entre d’altres organismes.

Ara bé, superada aquella etapa inicial, l’element clau de reflexió l’any 2019 ha de partir, al meu entendre, per analitzar en quina mesura el text de l’any 1993 permet donar resposta a les actuals demandes dels ciutadans d’Andorra. Perquè en 26 anys la nostra societat en particular i el món en general han evolucionat. Hi ha nous reptes socials, econòmics i polítics, alguns dels quals eren difícil de preveure l’any 1993, més quan l’objectiu primer i els grans debats van girar al voltant de l’estructuració jurídica i política d’Andorra com a Estat. Fins i tot les veus més immobilistes haurien d’adonar-se d’aquestes circumstàncies.

Posaré només alguns exemples: l’actual situació ens ha de fer reflexionar també sobre la necessitat de reforçar i blindar el dret a un habitatge digne; l’actual règim de competències és massa costós per als ciutadans i cal una estructura territorial més eficient, més quan calen recursos per prestacions socials, pensions i altres partides; el medi ambient ha de tenir un paper central en la Constitució d’un país com el nostre.

Hem de reforçar la integració dels residents, d’obrir el dret al vot a les eleccions comunals a modificar les regulacions relatives a la nacionalitat. I també aspectes com ara l’ampliació dels mecanismes de participació popular, fer més transparent l’acció de l’Estat –Govern i comuns– o garantir una major independència de les institucions. Finalment, en una llista llarga però que no es pretén exhaustiva, toca revisar aspectes com l’ampliació del títol dels drets i llibertats, tant dels treballadors com les personals.

Una Constitució té un component jurídic molt important però alhora ha de ser també eina de convivència, sostenibilitat per a les futures generacions, de cohesió i de justícia social.