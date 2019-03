La 'manifa'

Actualitzada 07/03/2019 a les 21:43

Ni tan sols una manifestació el recorregut de la qual vagi de la plaça Guillemó a la Rotonda. Segons ens informen els mitjans de comunicació, les autoritats han denegat a les associacions feministes aquesta possibilitat, emparant-se en la Llei de seguretat pública d’aprovació recent. Pregunto: de debò que transitar en grup cridant eslògans i onejant pancartes per la calçada de l'avinguda Meritxell a dos quarts de nou del vespre d’un divendres durant aproximadament una hora –tirant llarg– és un gran perjudici per al país o la parròquia en qüestió? La causa, a més, és justa i mereix un gran respecte per part de tothom, però per sobre de tot per part d’autoritats i polítics: la manifestació es convocava amb motiu del 8 de març, el Dia de la dona, en defensa dels drets socials i laborals, de la igualtat en tots els àmbits i contra la discriminació i la violència masclista que pateixen les dones. Pot haver-hi alguna causa més transversal que aquesta? Doncs al final el dret a protesta s’haurà d’exercir concentrats tancats en una plaça.

Bé, ja tenim el primer exemple de l’aplicació d’una llei que en la interpretació feta per l’autoritat competent coarta un dret fonamental com és el de manifestació. Per contra, avui viurem en molts països del nostre àmbit d’influència grans mobilitzacions, grans manifestacions i una vaga que traspassa fronteres: les dones aturaran el temps i faran pujar els colors a la cara de tots aquells que no fan re o miren cap a l’altre costat davant les injustícies de les quals són víctimes.