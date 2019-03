Ens ho volen fer creure

Actualitzada 07/03/2019 a les 22:06

Gabriel Ubach

Demòcrates per Andorra ens vol fer creure que el preu mitjà de l’habitatge a Andor­ra és de 500 euros, Demòcrates per Andorra ens vol fer creure que el salari mitjà a Andorra és de 2.000 euros mensuals. Si tu no estàs entre aquests paràmetres de DA, si el pròxim 7 d’abril et quedes a casa, si el pròxim 7 d’abril no exerceixes el teu legítim dret a vot, si no defenses els teus interessos, si passes de tot perquè de totes maneres faran el que voldran i no et sents representat per cap partit dels que es presenten a les eleccions, estaràs donant la raó a tots aquells que es fregaran les mans i que ja et faran la política per tu, ja, no et preocupis, que ells no ficaran cadenes com no ho han fet per reduir el període de preavís amb la conseqüència que acomiadar-te avui sigui molt més econòmic que fa uns mesos, que et neguin que puguis gaudir de dos dies de festa per setmana, que et deneguin la possibilitat de cobrar un salari digne mentre continuen ofegant-te econòmicament amb uns preus especulatius i abusius de l’habitatge i unes pensions de misèria, si no ets capaç de lluitar pel teu futur ni el dels teus fills, potser sí que tens el país i la societat que et mereixes. Nosaltres pensem que una altra Andorra és possible, una Andorra per viure i no només per treballar, amb una distribució de la riquesa molt més justa, on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats, on ens retornin les il·lusions perdudes, on la classe mitjana i la classe treballadora tornin a aflorar de les cendres que ens han colgat i que ningú ens pugui dir que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats acomodats a cavall d’un Range Rover. Tu i només tu pots fer que tot això canviï, simplement amb el teu vot dipositat en una urna el pròxim 7 d’abril, és a les teves mans que tot això i molt més canviï o que tot continuï igual.