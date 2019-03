d'Acord, més que una marca electoral

Hem demostrat que som capaços d’arribar a una entesa pel bé del país

Actualitzada 08/03/2019 a les 06:49

d’Acord és molt més que una marca electoral. Segons el Gran Diccionari de la llengua catalana un acord és la unió entre dues persones o més que resulta d’una manera comuna de sentir, de pensar, d’obrar. Per això, les llistes ter­ritorials conjuntes entre el Partit Socialdemòcrata i Liberals d’Andorra s’anomenen d’Acord. Perquè les dues formacions, sempre respectant els seus propis punts ideològics, han posat en comú les maneres de sentir, de pensar i d’obrar de les persones que formen part dels dos projectes polítics.

Els dos partits hem posat en comú una mateixa manera de sentir. Sentim que després de vuit anys de majoria absoluta de Demòcrates per Andorra, el país està pitjor. Existeix més incertesa sobre el nostre futur, han aparegut problemes gravíssims en relació amb l’habitatge, el transport públic o el desencís per la política de bona part de la ciutadania. Els salaris baixos i la inestabilitat econòmica fan que hi hagi persones que ho estiguin passant realment malament tot i treballar en una o dues feines a la vegada. La totalitat de la ciutadania ha perdut poder adquisitiu. Els nostres joves no tenen gaires perspectives de futur.

Hem posat en comú una mateixa manera de pensar en què Andorra necessita reformar la Llei electoral per tal que la representativitat al Consell General sigui més proporcional al nombre de vots rebuts. També hem coincidit en el fet que hem de crear un nou sistema de responsabilitat pública augmentant la transparència de les institucions o perseguint inflexiblement la corrupció política.

Finalment pensem que la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea, extremament important per al futur del país, no es pot dur a terme com fins ara, amb obscurantisme i d’esquena a la ciutadania.

Hem posat en comú una manera comuna d’obrar, d’obrir-nos i acceptar altres idees i punts de vista. La nostra manera de fer facilita el diàleg, l’intercanvi d’opinions i el consens. Hem acordat de manera natural els punts programàtics que presentarem a les set llistes territorials. Si hem estat capaços de fer-ho ara, és una garantia que serem capaços de fer-ho en el futur. Estem segurs que avui, Andorra i la seva gent necessita un d’Acord. Aquest és el motor que mou el nostre compromís