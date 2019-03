La necessària proximitat de la justícia amb el ciutadà

A principi de l’any 2020 s’inaugurarà la nova seu de la Justícia. En el mateix moment entrarà en vigor el Codi de procediment civil, en la redacció del qual han pogut participar els diferents col·lectius interessats. Així, es dota els tribunals de dues noves eines de treball, de les quals ningú pot contestar la necessitat. En efecte, les instal·lacions actuals no permeten donar als justiciables els serveis que es mereixen dins un Estat de dret modern. A l’ensems, les condicions materials de treball dels funcionaris de justícia tampoc semblen admissibles. Quant al codi, facilitarà a tothom un millor enteniment de les normes aplicables i, de ben segur, agilitzarà els procediments, la qual cosa és vertaderament imprescindible. Ens hem d’alegrar, doncs, d’aquestes notícies, però, tot i això, sembla obligat emetre algunes reserves, en particular en relació amb la distribució dels espais en aquest edifici emblemàtic.

Tal com diu l’article 85 de la Constitució, la justícia es dicta en nom del poble andorrà. L’any 1993, es va voler, i així el poble ho va ratificar, que la justícia davallés de la sobirania popular i de cap altra autoritat, com ocorria anteriorment. Sobirania popular igualment solemnitzada a l’article 1.3 de la Carta Magna. En conseqüència, les decisions judicials venen totes encapçalades per la mateixa menció: “En nom del poble andorrà”. Ara bé, si ens fiem de la descripció que fan els mitjans de la distribució dels espais del nou edifici, semblaria que, més enllà de les necessàries i òbvies mesures de seguretat, l’edifici comptarà amb un doble circuit de circulació. Un de reservat exclusivament al personal i l’altre, als justiciables.

Aquesta separació física materialitzaria una escissió entre els uns i els altres, tot i que els uns estan treballant en nom dels altres. Són prou conegudes les crítiques dirigides a totes les administracions de justícia, i no únicament a la nostra, d’obviar, massa sovint, la dimensió humana de la seva tasca en benefici d’una anàlisi jurídicoteòrica desencarnada, poc entesa pel ciutadà. Malauradament, l’aïllament dels uns, els funcionaris, en relació amb els altres, els justiciables, només podrà donar força a aquest retret.