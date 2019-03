Comença la festa

Actualitzada 05/03/2019 a les 21:05

En principi ningú podrà dir que no té on escollir per a les properes eleccions generals: 31 llistes en total (7 per a la nacional i 24 per a les parroquials) amb 239 candidats. Aquesta magnitud de candidats ha dut canvis de mandataris comunals (a Andorra la Vella, Escaldes, Sant Julià i la Massana, on han hagut d’entrar suplents). Ja he dit en principi, perquè tot i així personalment ningú mereix la meva confiança. Ara bé, tenim una mica de tot : extrema dreta, dreta dura, dreta, una mica de centre, quelcom de suposada esquerra i alguna cosa que no sé què és. Com he dit, 7 llistes nacionals, de les quals una no tindrà més vots que signatures i una altra ho superarà de ben poc. Una altra llista que farà el que podrà i serà molt si col·loca un conseller. Dues més que si bé col·locaran algun conseller, tampoc pintaran gaire a l’arc parlamentari. I finalment dues llistes més que es disputaran la majoria, encara que ja sabem tots qui guanyarà. Espero que per al bé del país no sigui aquest cop amb majoria absoluta. Pel que fa a les llistes territorials, segons qui guanyi pot provocar una mena de caos al Consell General, ja que no està gaire clar qui ajudarà qui. En tot cas, serà curiós de seguir tot plegat. Finalment, pel que fa a la meva par­ròquia, Sant Julià (i aquí sí que posaré noms o sigles), preveig un camí bastant pla per a UL. Ja que el que podia quedar de liberals (si és que hi ha algú) sumat al que podia quedar del PS (que tampoc ningú entén), la incapacitat d’SDP de fer llista (a pesar de dur un candidat a cap de Govern), la indeterminació de Laurèdia en Comú i la manca de suport que té DA els facilita molt la tasca.

#3 Josep

(06/03/19 08:07)



#2 Arnau

(06/03/19 08:04)



#1 Carles

(06/03/19 07:48)