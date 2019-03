Nenes, noies, dones

Actualitzada 04/03/2019 a les 20:43

Encara avui dia, en ple segle XXI, malauradament cada dia s’estan vulnerant els drets de les nenes, les noies i les dones. Això fa que el Dia internacional de la dona continuï sent molt necessari. 41.000 nenes es casen abans dels 18 anys, per precarietat econòmica però també per manca d’accés a l’educació, per desigualtats o per estereotips de gènere. Aquesta pràctica posa en perill la seva salut i també limita el seu desenvolupament. Recordem que a Andorra la llei permet el matrimoni als 16 anys (esperem que per al proper Govern, sigui del color que sigui, en sigui una prioritat). Per sort, cada vegada hi ha més grups d’activistes contra el matrimoni infantil que informen les nenes i sensibilitzen les famílies per evitar-los. 200 milions de nenes i dones han patit mutilació genital femenina. No cal dir que és una greu violació dels seus drets i que posa en greu perill la seva salut. Per sort, també, cada vegada hi ha més comunitats que la desaproven i la condemnen i més països que en penalitzen la seva pràctica. Milions de nenes i noies es veuen obligades a treballar, la gran majoria en tasques domèstiques, privant-les del dret a l’educació i al joc i posant en risc la seva salut i benestar. Tot i que s’està reduint any rere any, encara queda molt per fer i la millor manera d’aconseguir resultats és una educació universal obligatòria, formal i de qualitat. De casos masclistes, de bretxes salarials i d’abusos sexuals, que són els que tenim més a prop, només cal seguir els mitjans de comunicació i en trobarem un exemple rere un altre com el dels insults a una linier en un partit de futbol, que les dones cobren un 24% menys que els homes o que ja no es pot sortir sola a córrer. Divendres 8 de març i cada dia hem de ser totes i tots activistes pels drets de les dones, és responsabilitat de tothom evitar qualsevol tipus de pràctica que sigui una vulneració dels nostres drets i si cal fer vaga, la fem.