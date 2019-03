Un equip que acompanyarà Xavier Espot en el seu trajecte

Repasso l’esdevenir d’aquesta darrera setmana i em quedo amb la intensitat amb la qual s’ha viscut. Intensitat en positiu després de veure les nombroses llistes electorals que ofereixen una tria força diversificada a diverses parròquies.

L’elector podrà triar, aquest fet garanteix i reforça l’exercici de la democràcia. Pel que fa els demòcrates, també em queda un sentiment positiu quant a les persones que acompanyaran el Xavier Espot en aquest gran repte que vol convèncer els ciutadans a tornar a fer confiança al projecte de centre reformista.

L’aposta de Demòcrates per aglutinar el màxim de sensibilitats amb aquelles persones que vulguin aportar quelcom a la construcció d’aquest país és un fet constatable amb la composició de les candidatures que s’han elaborat. Pensant a aglutinar nous perfils i nous talents. Per a molts d’ells es tractarà del primer contacte amb la política activa, per a altres serà donar continuïtat a una trajectòria que encara té molt per donar i també serà el retorn a la primera línia de foc.

En definitiva, un equip amb persones que, com ell, han fet un pas valent que molt possiblement els portarà més maldecaps que satisfaccions, però que entomen amb el compromís i l’estima per un país que necessita de tots i de totes.

Parlar de renovació pot semblar un tòpic quan es parla de la confecció de nous equips però, en el cas que ens ocupa, crec que defineix molt bé l’objectiu que es buscava.

Renovació i generositat, a dosis molt grans en alguns casos, com en el cas concret de la Massana, on la gent de Demòcrates ha fet un pas al costat en benefici de l’estabilitat política.

Em quedo amb les paraules que el Xavier ens va recordar després d’haver presentat la totalitat de l’equip: que no hem d’oblidar que són persones al servei d’un projecte però, per damunt de tot, al servei d’un país i que, per aquest motiu, caldrà fer un esforç per arribar a tothom i arreu amb l’objectiu de convèncer que el projecte de Demòcrates, els seus principis i els seus valors són els que necessita el país.