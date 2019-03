De la manca de padrins a les llistes

Actualitzada 02/03/2019 a les 06:44

Set de nacionals i vint-i-quatre de territorials (quatre arreu excepte a la Massana –dos–, Canillo i Sant Julià –tres). Ja les tenim aquí. Les llistes i les anàlisis de les llistes. Compro bona part del que he sentit els darrers dies: que més llistes no implica més pluralitat (sinó sovint simplement més nivell de rebequeria i més nivell d’ànsia de cadira sense projecte); que la configuració de moltes llistes sembla sovint més pensada per arrossegar vots que no per dur els millors representants al Consell; que sota l’aparença de candidatures nacionals amb presència territorial continuen quedant neguits familiars / territorials que s’alien amb el millor postor o amb el cavall guanyador en un quid pro quo poc transparent; que l’acostament a un concepte vague de paritat és un primer pas però seguim molt lluny d’una paritat ben entesa i poc artificial; i moltes coses més…

Als malalts de mirar-nos del dret i del revés l’arena política, però, sovint ens agrada fixar-nos en detalls poc determinants però que ens ajuden a entendre marees polítiques de fons. Fixem-nos, per exemple, en els que ocupen les darreres posicions de les candidatures nacionals (i les posicions de suplent). Per omplir aquestes posicions (i el quart i el cinquè suplents de les territorials), que saben que mai entraran al parlament, els partits acostumen a jugar amb diferents alternatives: candidats de farciment, a qui no els fa gaire nosa quedar vinculats a unes sigles; candidats reservats per a l’arena comunal que també fan funcions de farciment, candidats quota, que et permetin dir que tens gent d’aquell o aquell altre col·lectiu (o d’aquella o aquella casa), i padrins simbòlics. Una de les coses que més m’han sobtat de les candidatures d’aquestes generals és la poca quantitat de números 14 d’aquest dar­rer perfil. Amb poques excepcions (Bartumeu tancant la nacional d’SDP i Ladislau la territorial de DA a Sant Julià), cap excap de Govern, cap síndic, cap exparlamentari històric. I després de la constatació, un dubte raonable: no els han volgut o no han volgut ser-hi! Signe dels temps o poc convenciment per apadrinar ves a saber què?