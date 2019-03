Comencem una campanya per explicar les nostres propostes

Actualitzada 01/03/2019 a les 06:36

Una Andorra per a TOTHOM. Amb aquest lema vam començar ahir a distribuir una sèrie de fulletons on volem explicar quines són les propostes del Partit Socialdemòcrata per a la ciutadania del Principat. En total, n’hi haurà quatre: Salaris dignes i conciliació familiar, Vida i pensions dignes per a la gent gran, Dret de vot i doble nacionalitat i Funció Pública.

El primer d’ells és el que vam repartir ahir pels eixos comercials d’Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa. Cal tenir present que els assalariats del país comencen a rebre les conseqüències d’una reforma legislativa feta tenint en compte únicament una de les dues parts en joc, la patronal, menystenint l’altra, els sindicats, com a representants dels assalariats. A banda d’una Llei d’acció sindical que deixa aquestes organitzacions, claus en qualsevol país del nostre entorn, en una situació de clara inferioritat, la Llei de relacions laborals va comportar una important retallada de drets: reducció de la indemnització en casos d’acomiadament, disminució dels terminis de preavís, abaratiment de les hores extraordinàries o menys períodes de descans entre jornada i jornada, només per citar-ne algunes.

Justament, les nostres propostes passaran per revertir aquestes greus retallades, derogant els articles que les van imposar. Al mateix temps, tenim la ferma voluntat d’impulsar una taula de diàleg on, amb patronal i també els sindicats –potenciats amb el suport de subvencions públiques per poder representar els assalariats amb plenes garanties–, parlem per poder arribar a una normativa consensuada.

I què dir del salari mínim? Des del PS hem constatat de forma clara que el cost de la vida al nostre país s’ha disparat els darrers anys, especialment en àmbits com els lloguers –que mereixen un article a banda–. La conseqüència és que cada cop són més les persones que, malgrat disposar d’una feina, no arriben a final de mes. Per tant, volem incrementar, i així ho farem si tenim la confiança majoritària de la ciutadania, el salari mínim fins als 1.200 euros.

Formes de fer ben diferents de les actuals. Necessàries perquè, al cap i a la fi, el que necessitem és un Govern que treballi per a tots i per fer Una Andorra per a TOTHOM.