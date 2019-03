En prenem nota

Actualitzada 28/02/2019 a les 20:14

El govern d’Espanya ha acordat establir el 3 de maig com a Dia nacional de la convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. Aquest dia va ser proposat pel ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, i impulsat pel moviment associatiu, i té com a objectiu commemorar i reconèixer la importància d’aquest instrument normatiu internacional, que ha suposat un canvi de paradigma a l’hora d’abordar la discapacitat. La declaració d’aquest dia hauria de servir per promoure la cultura dels drets humans en l’àmbit de les persones amb discapacitat. Gràcies a aquesta iniciativa s’impulsarà el reconeixement de valors i els principis recollits a la convenció, i hauria de servir per a la seva aplicació en tots els àmbits polítics i socials amb l’objectiu de garantir tots els drets de les persones amb discapacitat. La convenció i el seu protocol facultatiu van ser aprovats per l’Assemblea General de l’ONU el 13 de desembre del 2006. Espanya la va ratificar l’any 2017 i el 3 de maig del 2008 va entrar en vigor i va passar a formar part del seu ordenament polític. Els drets que es reconeixen a la convenció comporten un canvi en el concepte de la discapacitat i suposen la consagració de l’enfocament dels drets a l’hora de dissenyar polítiques dirigides a aquest col·lectiu. Gràcies a la convenció es considera les persones amb discapacitat com a individus de ple dret i l’Estat està obligat a garantir el seu exercici i que aquest sigui efectiu. La ratificació ha comportat importants canvis entre els quals destaquen la visibilitat de les persones amb discapacitat dintre del sistema de protecció dels drets humans de les Nacions Unides, l’acceptació del fenomen de la discapacitat com una qüestió de drets humans i el fet de comptar amb una eina jurídica vinculant a l’hora de fer valdre els drets d’aquest col·lectiu.