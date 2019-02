Actualitzada 27/02/2019 a les 21:09

En una tertúlia a propòsit de la inauguració del Mobile World Congress, expliquen que els que ja tenim una edat hem estat educats en un sistema de comprensió lineal que s’organitza de manera anàloga a com llegim un llibre: avancem pàgina a pàgina, capítol a capítol, fins a construir un raonament complet que, a la vegada, ens condueix al plantejament d’altres raonaments, ja siguin interrogatius o assertius.



Però, des que s’ha generalitzat l’ús dels mòbils intel·ligents per a tota mena de funcions quotidianes (inclosa, curiosament, la de comunicar-nos telefònicament amb la resta del món), la transformació de la manera com rebem i valorem la informació a l’abast, i, per tant, la manera com entenem el món actual i imaginem els mons futurs, està modificant les nostres funcions cerebrals per tal de permetre’ns controlar diferents escenaris i interactuar-hi simultàniament.Així, si tenen raó els científics que estudien els efectes d’aquesta transformació, el pensament humà deixarà de ser seqüencial per esdevenir matricial, amb unes conseqüències en tots els àmbits del coneixement i de la convivència impossibles de predir ara com ara, segons els experts.



De mica en mica, els avenços tecnològics ens van apropant (si més no als habitants dels països desenvolupats) a una societat força diferent en molts aspectes de la que van conèixer els nostres avis; però no millor, em temo: si en tants segles d’història no hi ha hagut cap avenç tècnic capaç de transformar per bé la condició humana, costa de creure que ho aconseguirem ara gràcies a una indústria de les telecomunicacions basada en tants interessos inconfessables.