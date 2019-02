Inclusió, diversitat i visibilitat

La societat andorrana fa passos endavant

Actualitzada 27/02/2019 a les 07:52

El cine és, potser, el millor mirall cultural on tots ens podem mirar i on millor es representa la condició humana. Un art que ens entreté, ens emociona i ens fa pensar. Si no ho heu fet encara, us aconsello que aneu a veure Campeones, la gran pel·lícula premiada fa uns dies a la nit dels Goya. Ha tingut una gran i bona repercussió, en el sentit literal, en fer-nos sentir el seu efecte de retorn, en tornar-nos un raig de llum, en donar visibilitat a la discapacitat in­tel·lectual. A la Seu d’Urgell aquesta visibilitat la duu l’equip de bàsquet Airam, un nom bifront que és Maria llegida en sentit invers. La Maria, que ja hi era fa cinquanta anys quan va néixer l’Associació Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i des de fa uns dies sota la forma d’una fundació privada d’interès públic, per així promoure i garantir millor la dignitat i els drets de tantes persones que es veuen obligades a convertir la seva vida en una lluita constant contra la discriminació. La Fundació Nostra Senyora de Meritxell continua i continuarà proporcionant serveis i prestacions socials, sociosanitàries, educatives i laborals dins d’una atenció integral i personalitzada. La societat andorrana respon a les actuals necessitats de prevenció, habilitació, rehabilitació, aprenentatge i promoció del paper actiu de la persona amb discapacitat fent passos endavant amb noves lleis que garanteixen els drets d’aquestes persones i que apliquen els convenis de l’ONU. Tots ens adonem de l’exclusió que han patit i si avui parlem d’inclusió laboral, el seu primer requisit és tenir una educació inclusiva de qualitat. Només així avançarem en igualtat d’oportunitats. “Caminante, se hace camino al andar”, deia el poeta.

A la tendra comèdia inclusiva Campeones l’han considerada la millor pel·lícula espanyola del 2018 i a Jesús Vidal, el millor actor revelació. Han contribuït, sens dubte, a humanitzar i dignificar les diferents capacitats. El millor resum són les paraules poderoses de Vidal: “No sabeu el que heu fet donant aquest premi a una persona com jo! Em passen pel cap tres paraules: inclusió, diversitat i visibilitat.”