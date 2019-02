Cal erradicar el moviment antivacunes

La vacunació salva entre dos i tres milions de persones cada any

Aquest any l’Organització Mundial de la Salut (OMS) creu que un dels principals reptes serà combatre el moviment antivacunes. El 2017 es van triplicar els casos de xarampió a la Unió Europea (UE), en què se’n registraren 14.451, mentre que l’any anterior (2016) només en foren 4.643. Romania i Itàlia van ser els dos països de la UE amb el major nombre de casos. El 87% d’afectats del 2017 eren individus no vacunats. A Espanya el xarampió va matar 160 persones.

Els eurodiputats es mostren preocupats per la negativa d’algunes persones a vacunar-se o a no permetre que els seus fills ho siguin. Molts d’aquests són membres o seguidors del moviment antivacunació. Aquests creuen que la vacunació no aporta res positiu per a la salut i afirmen que la reducció de les malalties infeccioses es deu als canvis en les condicions de vida. Que la immunitat de les vacunes és temporal i requereixen noves dosis. Que és una qüestió d’higiene i d’alimentació.

Vegem des de quan es vacuna la gent i la seva evolució. La vacunació es va començar a practicar a final del segle XVIII i aleshores els seus detractors van mantenir el criteri en contra al·legant que són perilloses o que l’obligatorietat viola drets individuals o principis religiosos. Algunes religions no sols neguen la vacunació generalitzada i obligatòria, sinó també la transfusió de sang o els trasplantaments d’òrgans. El teòleg anglès i reverend Edmund Massey (1690-1765) argumentava que les malalties són enviades per Déu per castigar els pecats i que qualsevol intent de prevenir la verola a través de la vacunació és ni més ni menys que “una operació diabòlica”. D’ell s’ha publicat el text Els signes dels temps, un sermó que va predicar davant el Sr. alcalde i el tribunal d’Aldermen, a la catedral de sant Pau, divendres 8 de desembre del 1721. Sent el dia nomenat per a la prevenció de la pesta.

La vacunació al Regne Unit, en principi era voluntària, i l’any 1853 ja va ser obligatòria, per a tots els nens i nenes, amb penes de presó en cas que els pares s’hi neguessin. L’any 1867 l’obligatorietat es va estendre fins als 14 anys. I el 1898 els antivacunacions van aconseguir a través de l’objecció de consciència retirar-ne l’obligatorietat.

La ciutat de Leicester (Regne Unit), el segle XIX, va aconseguir un elevat nivell d’aïllament en casos de verola i una considerable reducció en comparació amb altres regions del país. Als Estats Units, el seu president Thomas Jefferson (1801-1809) s’interessà, molt especialment, com també el Dr. Wateerhouse (Boston), en el transport de vacunes protegint-les de la calor per evitar-ne el seu deteriorament.

Per contra, el moviment antivacunació als EUA a final del segle XIX va augmentar considerablement. El culpable va ser el britànic William Tebb, que fundà i propagà els seus criteris a través de la Societat Antivacunació d’Amèrica.

A l’altre bàndol hi havia els que estaven a favor de la vacunació massiva per evitar epidèmies. La vacunació massiva va ajudar a erradicar la verola, que fins llavors havia arribat a matar fins a un de cada set nens a Europa. La vacunació ha erradicat pràcticament la poliomielitis, la meningitis bacteriana i altres malalties greus, que en els infants ha disminuït aproximadament un 99% als EUA des que l’any 1988 es va introduir la vacunació.

Actualment, i gràcies a la vacunació generalitzada, s’està erradicant la verola. Encara hi ha malalties presents com el xarampió, un virus molt contagiós que es dissemina per l’aire o les superfícies infectades. Abans de la introducció de la vacuna, a principi dels anys seixanta del segle passat, el xarampió va matar 2,6 milions de persones l’any. El 2016 va causar la mort de només 89.780 persones, la més baixa fins ara.

La vacunació –en contra del que diuen els antivacunes– continua sent una de les eines més importants per a la salut pública del segle XXI. Salva entre dos i tres milions de persones cada any. I s’evitarien 1,5 milions de morts si s’aconseguís augmentar la cobertura, segons manifesta l’OMS.

Els eurodiputats van acollir favorablement un pla d’acció proposat i basat en la informació sobre els avantatges de la vacunació, la seva eficàcia i combatre les informacions falses que corren per Internet. Marco Affronte, eurodiputat italià del grup dels Verds, ha indicat la necessitat de “tranquil·litzar les famílies i lluitar contra les notícies falses”.

Està previst que la Comissió Europea presenti mesures per a la cooperació contra les malalties previsibles amb vacunes abans de l’estiu vinent.