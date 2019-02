La immensa majoria de la població sap que l’1 d’octubre, de violència per part de la gent que va anar a votar no n’hi va haver gens. Sols la policia es va excedir

Actualitzada 25/02/2019 a les 21:31

Segueixo intermitentment el judici al procés i el que se’n diu en premsa i televisió. Me’n vaig d’un extrem a l’altre, de TV3 a Antena 3, i em pregunto si estan parlant del mateix. Cadascú ho pinta del color que més li interessa.



Imparcialment, vist des de casa, des de prop, la immensa majoria de la població sap que l’1 d’octubre, de violència per part de la gent que va anar a votar no n’hi va haver gens. Sols la policia es va excedir en l’aplicació de la força. Les imatges van fer la volta al món.



Doncs bé, la informació que apareix en algunes cadenes espanyoles intenta, per tots els mitjans, fer veure quelcom absolutament diferent. Poso un exemple per mostrar com es pot manipular la informació.

La setmana passada, el dia de la minivaga, per dir-ho d’alguna manera, es produeix un fet lamentable: un grup d’estudiants emprenya una reportera d’Antena 3 amb empentes i gestos de mal gust. Antena 3 dona aquesta notícia de les primeres. El fet és lamentable i els que haurien de sentir vergonya són els joves que apareixen empenyent i mofant-se de la periodista, cert. Però tampoc se li ha de donar més transcendència de la que té.



Ara bé, com segueix el noticiari d’Antena 3? La següent notícia és sobre el judici al procés que s’està produint a Madrid. És el dia que parla Jordi Sánchez i sols mostren la visió i les preguntes del ministeri fiscal. No surt l’advocat defensor, com tampoc les imatges ensenyades per la mateixa defensa que mostren com la porta de la conselleria d’Economia estava protegida per un cordó civil, ni com els guàrdies civils que apareixen estan la mar de tranquils. No, l’únic que compta és el que diu el fiscal.



A mi, quan veig aquesta manera de fer les coses, em bull la sang. Presenten Catalunya com si fos un territori hostil on quasi no s’hi pot viure. I la veritat, qualsevol que sigui, és molt diferent.



És evident que aquí no se salva quasi ningú. TV3 també va a la seva. No entraré a jutjar quina es més transparent. Que cadascú pensi el que vulgui, que ja som grandets.



Les públiques espanyoles, des que són socialistes (la majoria de cadenes responen a qui mana en el lloc) afluixen una mica. Ara bé, quan surt el rei, no els queda més remei que lloar el que diu. Sols faltaria! Ara no topen amb l’Església, sinó amb la monarquia, que déu n’hi do.



Per això penses, és millor llegir un diari estranger i veure què diuen. Tot i així, també a fora les coses es veuen de maneres molt diferents. No és el mateix veure la FOX que la CNN. Com tampoc té res a veure The Guardian amb el Daily Telegraph. Al final, passa com amb qualsevol altre tema: consultes a la xarxa, al Big Brother, i tot és ambivalent.



L’home va arribar a la Lluna? Existim des de fa tan sols 10.000 anys? No sé com, ni de quina manera, però estaria bé recuperar una mica d’objectivitat, aquella capacitat de no veure sempre les coses com les volem veure, com tampoc sols escoltar el que volem creure.