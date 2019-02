Actualitzada 24/02/2019 a les 07:59

El joc de les travesses complementat amb el de les apostes en general, amb els seus elements propagandístics de màrqueting, necessita donar trempera, alimentar i ambientar el jugador potencial. L’espècie humana és jugadora per definició. L’atzar és un repte llaminer i la inseguretat que en deriva provoca les juguesques que ens consumeix l’adrenalina, bàsicament quan no es gaudeix de tota la plenitud del destí i en ple desequilibri, necessitem degustar i compartir les intrigues mediàtiques diàries. Ja de ben petits ens enfrontem i ens llancem als jocs infantils i anem experimentant i jugant en tots els escenaris en què ens trobem. És tot un conjunt d’emocions que ha d’anar aportant al·licients a mesura que avança la contesa. De fet ara mateix tots els equips romanen en plena lluita, en varis escenaris de combat. A la primavera descobrirem si les nostres apostes han reeixit i en cas de desfeta caldrà acceptar-ho esportivament i acatar-ho també, ja que les regles del joc són diàfanes, tot i que alguns hi volen veure clarobscurs, posant-hi en dubte les prerrogatives de la Justícia més elemental que, no ho oblidem, és un pilar de la democràcia que tants invoquen quan els convé. Els guanyadors dels diferents partits ens representaran en les accions diàries domèstiques i també aniran a Europa a fer valdre i prevaldre les nostres especificitats, probablement en territoris i camps hostils on s’haurà d’anar a defensar a capa i espasa una manera de fer, un estil i sobretot uns interessos. Hi ha cavalls guanyadors a priori i els reconeguts líders mouen les seves fitxes en el camp, ensenyant les línies mestres del joc i amagant alhora les estratègies acaramel·lant la clientela que hauria de comprar la proposta.

Tal com el lector espavilat deu haver comprovat, hi ha favorits que destaquen, però a la primavera es decidirà el campió de la lliga de futbol. Mentrestant anirem fent les nostres travesses.