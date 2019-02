Actualitzada 21/02/2019 a les 21:18

De què parlem quan ens referim com a marca blanca o llista blanca a una candidatura parroquial que no porta les sigles de cap dels partits polítics d'àmbit nacional? Convindria explicar-ho bé per no caure en errors conceptuals a l’hora de definir o ubicar les diferents candidatures de la circumscripció parroquial. Per definició, la marca blanca és la que pertany a una cadena de distribució amb la qual es venen productes de diferents fabricants. Aplicat al que ens ocupa, és a dir, a les llistes electorals, seria una candidatura parroquial (cadena de distribució) amb nom i disseny propi que incorpora candidats de diferents partits (diferents fabricants). Seria el cas de Ciutadans Compromesos, que sota les seves sigles incorporaria candidats de la terceravia i de DA, si ens atenem al que reflecteixen els mitjans de comunicació. Hi ha, però, una altra estratègia de la línia blanca i és la de les segones marques, és a dir, un mateix fabricant ven una segona marca a un preu més competitiu que la seva marca líder. I aquest podria ser el cas de les llistes que fan PS i L’A, és a dir, dos fabricants s’uneixen per crear una segona marca electoral a les par­ròquies que creuen els farà més competitius, electoralment parlant, és clar. El que ja no sé on ubicar són les candidatures que s’autoanomenen independents i diuen que no s’ubiquen d’entrada enlloc, tot i que els seus noms ja portin un currículum determinat. Caldrà esperar, però, fins dimarts a les dotze del migdia per saber qui és qui perquè cal recordar que el 50%, o més, de les eleccions es juguen amb la confecció de les llistes.