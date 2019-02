El cavall de Troia

Actualitzada 22/02/2019 a les 06:56

L’accés a un habitatge digne i assequible és una necessitat a la qual tots i cadascun de nosaltres tenim dret. Aquesta ha estat una reivindicació ancestral de la classe treballadora. Actualment ens trobem davant d’una situació que podríem qualificar de dramàtica. És el moment de conformar la nostra unitat de convivència com a persones. L’accés al mercat laboral, tal com està organitzada la societat d’avui en dia, on treballar per comte d’altri és encara la fórmula més habitual per la qual s’assoleix certa autonomia econòmica. I per al jovent és una oportunitat per tal d’emancipar-se del nucli familiar, que ha de poder accedir amb un mínim de condicions al mercat immobiliari garantint l’autosuficiència econòmica i social. Dret i necessitat indispensable per tal d’afrontar totes les despeses que són pròpies de la vida. Les condicions en les quals ens integrem al mercat laboral condicionen la nostra capacitat per afrontar les despeses que es deriven de ser una ciutadania autònoma. Si comparem els salaris mitjans del nostre país amb el preu mitjà de l’habitatge i afegim també les variables de temporalitat laboral i les diverses condicions que ens demanen per accedir a l’habitatge, es fa impossible establir el nostre projecte de vida amb les garanties necessàries. L’article 25 de la Declaració Universal de Drets Humans del 1948 diu que tota persona té dret a un nivell del benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris, seguretat en cas d’atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat. A Andorra encara queda molt camí per recórrer i és evident que la solució no és fàcil, però de res serveix dir que és un problema que els altres països també pateixen. La realitat andorrana és molt diferent i més sabent que tenim 3.000 pisos buits com a mínim. A qui beneficia aquesta situació, qui en treu un màxim de rendiment, per què no s’adopten mesures contundents per lluitar?