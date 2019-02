Actualitzada 19/02/2019 a les 20:51

“No hem de créixer en nombre de visitants sinó en la seva qualitat.” Aquestes paraules són del ministre de Turisme. Estic totalment d’acord amb ell, però potser no fem el suficient perquè sigui així. Molts cops sembla que ja ens vagi bé la quantitat més que la qualitat. I és que la quantitat també deixa molts diners. El turisme de qualitat no vol passar hores a la carretera per entrar i sortir del país, no sol anar als grans magatzems, sinó a botigues especialitzades, no sol menjar menús barats o entrepans, sinó que busca bons restaurants. Per aconseguir aquest turisme de qualitat hem de fer quelcom diferent al que estem fent, hem d’oferir quelcom molt diferent al que estem oferint i sobretot hem de millorar moltíssim els accessos al país. No cal un aeroport dins del país, que no podríem pagar ni que ens toqués la Primitiva, hem de saber treure profit del que ja tenim a la Seu però amb uns accessos en condicions, fent una desviació a Sant Julià com Déu mana, no el nyap que estan fent ara mateix, demanant una millor car­retera fins a la Seu i no un carril fix de deu quilòmetres, connectant la Seu amb Andorra en condicions i sense entrebancs. Hem de fer ja un heliport al lloc que sigui, encara que molesti. Hem de canviar molt el model de comerç que tenim, que no depengui del tabac i l’alcohol, que a més s’acabarà tard o d’hora. En definitiva, hem de canviar completament la nostra oferta, la que tenim ara mateix té els dies comptats, ja no serveix. I la neu cada cop ens dona menys turisme i més dolent. Ara bé, un model diferent de país amb els mateixos mandataris passant d’un costat a l’altre tampoc ho veig.