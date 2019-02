Final de legislatura

Avui és l’últim dia de la legislatura i començarà la cursa electoral

Alguns continuaran i d’altres seguiran camins professionals o personals diferents.

Si fem un resum d’aquesta legislatura, ningú dubtarà que ha estat, si més no, estranya. Va començar amb molta intensitat i, fins al seu final, la intensitat ha estat la tònica dominant. Però la vida a vegades és així.

Volia aprofitar aquestes línies per destacar certs aspectes de l’última sessió del Consell General. Una sessió llarga, molt llarga i molt densa, en la qual s’han debatut temes, des del meu punt de vista, molt importants. És evident que el debat del pressupost genera una gran expectació, en definitiva és l’eina fonamental del govern en el qual s’identifica el seu programa executiu, i la seva afectació és transversal, incidint en tots els àmbits de la nostra societat. Però aquest no va ser l’únic debat, es van aprovar d’altres lleis que considero importants, sobretot per determinats temes tractes durant el debat.

Em refereixo al debat al voltant de la llei de tècniques de reproducció humana assistida, i en concret de la discussió sobre la gestació subrogada. Tot i el debat al voltant d’aquest tema, penso que al final tota la cambra coincidia amb l’opinió que la llei prohibeix de forma clara a través del seu article 12 aquest tipus de gestació per la violació dels drets humans que hi ha al voltant.

Un altre debat que penso que va ser molt interessant es referia al fet d’introduir les quotes de gènere a la llei d’igualtat de tracte i no discriminació. El quòrum, en aquest sentit, no va estar present. En tots els fòrums d’opinió aquesta qüestió sempre es troba molt polaritzada. Personalment penso que les quotes són una bona eina temporal per resoldre el problema de desequilibri de gènere existent a la nostra societat en l’accés als càrrecs de responsabilitat. Caldrà treballar més en aquest tema. Coincidiran amb mi, que durant els dos dies que va durar la sessió es van arribar a debatre molts temes. Entenc que la llargada dificulta el seu seguiment per part dels ciutadans, però als que vulguin poder visualitzar parts, o tot, ho poden fer a través del web del Consell General, tot i que els caldrà, potser, una setmana. Hi haurem de reflexionar. Però això són figues d’un altre paner.