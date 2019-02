Accelerant la transició energètica

L'acord signat amb Électricité de France reflecteix els fruits de la feina feta durant els quatre anys de legislatura demòcrata en aquesta matèria

Actualitzada 18/02/2019 a les 06:58

Sílvia Calvó Armengol

Dimarts passat vaig tenir el plaer de signar, amb el president del grup Électricité de France (EDF), Jean-Bernard Lévy, un conveni de col·laboració per poder comptar amb l’acompanyament del segon grup elèctric més important del món en la transició energètica del nostre país. És un conveni global que emmarca acords molt concrets que el director general de FEDA, Albert Moles, va signar amb representants d’EDF i les seves filials. Però sobretot és un acord que reflecteix els fruits de la feina feta durant els quatre anys de legislatura demòcrata en matèria de transició energètica i que suposarà un pas de gegant per acostar-nos als objectius ambiciosos que ens hem marcat.

El Govern ha tingut clar, des del primer moment, el compromís ferm que volia mantenir Andorra en la lluita contra el canvi climàtic i en la transició del nostre model energètic, i cal remarcar que ha pogut comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris en els passos fonamentals per fer-ho possible. L’any 2015 vam marcar-nos objectius ambiciosos sumant-nos a l’Acord de París; el 2016 vam aprovar la Llei de FEDA; el 2017 vam aprovar la modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, que permet la cessió gratuïta del sòl comunal per a determinades infraestructures energètiques, i el 2018 vam aprovar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, una llei valenta i ambiciosa.

En aquell moment vam voler donar rang de llei als nostres objectius de lluita contra el canvi climàtic i de canvi de model energètic, i des del principi hem sabut que per recórrer aquest camí ens calia el suport i els coneixements d’experts en aquesta matèria. I des del principi ens vam girar cap a França per buscar aquest acompanyament, per les relacions històriques que ja existien amb l’empresa pública EDF, per les bones relacions institucionals que mantenim i per l’experiència i lideratge de França en la transició energètica i en el canvi climàtic.

Durant la visita del secretari d’Estat de Transició Ecològica, Sebastién Lecornu, vam enfortir relacions en aquesta matèria i vam decidir crear un grup de treball per buscar sinergies en aquest àmbit. Gràcies a les bones relacions, i després del treball i dels esforços en l’àmbit institucional i per part de l’equip de FEDA, hem aconseguit tancar un seguit d’acords que ens permetran prémer l’accelerador per acostar-nos més ràpidament al nou model energètic que estem dibuixant.

Gràcies als acords signats amb EDF avui veiem més a prop els nostres objectius i sabem que el camí que hem de recórrer el podrem fer amb la garantia d’un soci estratègic que s’ha volgut implicar en la nostra transformació. Una transformació imprescindible per acostar-nos a la sobirania energètica, per crear aquest sector energètic que també comença a ser atractiu d’inversió estrangera, i sobretot per afavorir la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic.

L’acord signat pel director general de FEDA amb la presidenta de Dalkia, filial 100% d’EDF que gestiona unes 350 xarxes de calor, permetrà comptar amb els seus coneixements i experiència en els projectes que estem desenvolupant al país. És la primera vegada que una empresa pública de la importància d’EDF s’implica en el capital d’una filial de FEDA per desenvolupar infraestructures energètiques, i es podrà fer gràcies a la Llei de FEDA modificada el 2016 amb aquest mateix objectiu.

Que el grup energètic més important del món occidental confiï en la nostra transició energètica i s’hi impliqui, no només ens aporta els seus coneixements i la seva experiència, sinó que també ens reafirma que estem en el bon camí.

Però els objectius de transició energètica no ens poden fer oblidar en cap moment que l’electricitat és un bé de primera necessitat i que per tant hem de garantir que els ciutadans i les empreses del nostre país en puguin seguir gaudint a preus tan competitius i assequibles com els que tenim actualment. No podem permetre que les necessàries inversions en infraestructures energètiques posin en risc l’accés assequible a l’electricitat, i per això s’ha negociat amb EDF un acord de compravenda d’energia plurianual que permetrà limitar l’impacte d’increments sobtats del preu de l’electricitat als mercats del nostre entorn que ens abasteixen.

A més, aquest acord amb EDF preveu que més de la meitat de l’energia que importem de França sigui de fonts d’origen renovable. Un factor molt important per a la sostenibilitat que busquem en el nostre model energètic.

Avui podem estar satisfets dels grans passos que hem fet per convertir Andorra en un país sobirà energèticament i alhora respectuós amb el medi ambient, i sobretot podem estar esperançats que podrem assolir els objectius que ens vam marcar per al 2030 abans que arribi aquesta data.



* Sílvia Calvó Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat