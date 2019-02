Enemics meravellosos

Els bons amics ens ensenyen el bé i els cruels ens impedeixen obrar malament

Algú que únicament vulgui ser esplèndid i meravellós amb tu i donar-te suport sense mai oposar-se ni desafiar res del que facis o del que diguis no t’ajudarà a créixer ni a millorar. Un amic autèntic ha de ser a la vegada fantàstic amb tu i alhora el teu enemic meravellós.

Un enemic meravellós és aquell que et respecta i t’estima el suficient per ser capaç d’oposar-se al que dius o al que fas, sense que la seva contradicció faci canviar el concepte d’amistat que sent per tu.

Has pensat que allò que t’irrita i les persones que més t’alteren els nervis et poden fer avançar en el teu desenvolupament com a persona i com a professional? Les situacions que et treuen de polleguera i les persones a les quals tens més mania poden ser el teu millor aliat. Aquestes persones i aquestes situacions posen de manifest les teves debilitats i les teves pors.

T’agradaria tenir algú de confiança permanentment al costat que t’anés dient quins són els teus errors i quins són els teus punts febles? Doncs no cal que el busquis, ja el tens. Ets tu mateix, les teves pors i adversitats i les persones que consideres poc amigables, o fins i tot enemigues. Tot allò que et produeixen aquestes situacions i persones són els identificadors de les teves àrees de millora. Quan t’irrites, t’enfades o quan perds els nervis, poses en evidència les teves debilitats. Aquestes situacions faran aflorar maneres de fer que voldràs canviar, punts febles de la teva personalitat que voldràs corregir, reaccions que voldràs evitar o dificultats que voldràs solucionar. Simplement és qüestió que estiguis ben alerta, els identifiquis i siguis autocrític. És més, quan tinguis un problema amb algú, pensa si tu ets part de la causa o si està en tu la solució. Tendim a culpar els altres de les nostres penúries i, sovint, nosaltres mateixos som els causants.

Gibran Jalil Gibran va dir: “Dels xerraires he après el silenci, dels intolerants la tolerància i dels antipàtics l’amabilitat.”