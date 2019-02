Eleccions i més eleccions

Actualitzada 15/02/2019 a les 21:14

Tenim, fa dies, la data de les eleccions, i si bé el procés legal per presentar llistes és imminent, com alguns dirien, el més calent és a l’aigüera. Fins a darrera hora, la política andorrana allarga els sopars i les trobades, els intercanvis i les promeses per elaborar les millors candidatures possibles, les que sumin més vots of course i, si pot ser, prendre actius del rival per decantar les parròquies que, davant l’escenari de fragmentació que es preveu, seran la clau per a qualsevol victòria. Per tant, tot i les quinieles, paciència i atents a les sorpreses que encara podem veure a darrera hora entre els nostres candidats. I, mentre, a Andorra amb prou feines sabem quantes llistes nacionals tindrem. A la veïna Espanya, Pedro Sánchez anunciava ahir eleccions per al 28 d’abril, uns dies després de les nostres. Ho feia després d’haver de tornar del Congrés sense pressupostos i havent fet un mandat, fruit d’una moció de censura, més que breu. La casualitat volia que el debat dels pressupostos espanyols i el judici dels polítics catalans coincidissin en el calendari i aquesta coincidència no podia ser gratuïta, perquè una cosa no es deslliga de l’altra. La gran diferència és que l’escenari polític, els possibles pactes i els actors principals estan més que clars a Espanya des de fa mesos. La política espanyola ha posat totes les cartes sobre la taula mentre que aquí encara hi ha “farols” a les mànigues i el joc s’està fent encara de forma clandestina. Formes diferents, pròpies de la mida, que és bo que mantinguem, encara que, darrerament, estem copiant alguns models, i no precisament els més constructius.