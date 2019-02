Actualitzada 12/02/2019 a les 21:30

L’adjudicació del casino ja va començar amb mal peu i amb aires de tuf, descartant d’inici una oferta d’una societat que multiplicava per deu la resta de propostes amb una inversió de 140 milions de euros, potser per massa agosarada? Va continuar amb una adjudicació estranya, si més no... que finalment les empreses descartades van portar a la justícia. I ha acabat amb la desestimació de la sol·licitud de llicència a l’empresa guanyadora del concurs i amb més anuncis de demandes a la justícia. Penso, també, que acabarà definitivament amb la construcció del tan esperat casino (per alguns). No sé com es resoldran les diverses demandes, què decidirà finalment la justícia, qui ha fet tantes coses malament, qui té la raó i qui no en té... ni tan sols sé si realment calia un casino a Andor­ra. Tampoc sé si la societat guanyadora del concurs podia construir una plaça pública, si podia enllaçar l’avinguda Meritxell amb el Prat de la Creu, si obtindria els permisos... No em val que ara ens diguin que tan sols es tractava d’una proposta. Però el que realment em sona a fantasia és el tema del registre de la marca. Qui va reservar el nom? Si es que es va fer? Si es va concedir o no? Si hi ha hagut mala praxi en aquest tema? Si s’han de demanar o no responsabilitats? Tot plegat requereix més explicacions i aclariments per part del Govern. Volem informació abans que la justícia prengui decisions.

I sobretot el que volem, penso que tots, és deixar ja d’una vegada per totes de fer tant el ridícul i que s’assumeixin responsabilitats per totes les espifiades que s’han fet.

