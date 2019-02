Un nou model

Actualitzada 09/02/2019 a les 08:04

Andorra es posiciona si ho observem en clau positiva, però ho fa a poc a poc. En els darrers anys, empresaris, treballadors i institucions del país estan fent un esforç per modernitzar la nostra oferta, diversificar els serveis, homologar-nos fiscalment, i apropar-se més a allò que el públic demana. En el sector de l’oferta cada vegada busquem més la qualitat, l’autenticitat, el producte autòcton o l’espai especialitzat. Bona atenció i servei, del qual no anàvem sobrats, i projecte innovadors que insuflin nous aires al nostre entorn. Veiem xefs de renom que obren les portes a locals a casa nostra, marques punteres i noves ofertes d’oci i aventura hivernals i fora d’estació. Més qualitat en els nostres serveis, més especialització i nous pols d’atracció amb esdeveniments culturals, esportius de primer nivell. Innovació que ha d’anar acompanyada de servei i ajudes de les administracions per capitanejar aquesta transformació volguda i necessari del nostre model econòmic. Un model caduc i que s’ha de re inventar. I aquesta reinvenció no passa per la còpia del que fan els veïns, sinó per l’evolució de la nostra pròpia essència potenciant l’autenticitat i abandonant posicions mediocres. Cal invertir més en talent, idees, arriscar una mica, buscar nous enfocaments i noves perspectives, transformar i sorprendre. Tenim molt camí per fer però totes les oportunitats, així que enlairem-nos i arrenquem el vol que l’avió no espera.