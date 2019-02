Qüestió de prioritats

Actualitzada 08/02/2019 a les 20:28

La reunió d’aquell dia en comitè de L’A e-e va ser diferent, vam tractar el “tropovigèsim” intent d’ubicació de l’heliport nacional, Les Tresoles (a sobre de FEDA), per Govern era una prioritat fer un heliport nacional, vam ser proactius a la iniciativa, ubicat a Encamp a prop d’Escaldes, inclús sonava bé. Amb tot no vam trigar molt a constatar que Les Tresoles era una ubicació nefasta, era una zona anomenada tècnicament hostil, impossibilitat d’una pista llarga de rodatge per aconseguir la velocitat horitzontal de seguretat (performance 2), mancança de zones d’aterratge d’emergència, perillositat pel sobrevol de la canonada d’aigua de FEDA, dades meteorològiques obtingudes de l’estació de FEDA a 1000 m i no de l’alçada de la pista d’aterratge FATO a 1200 m, cost elevadíssim de construcció, terrenys privats que s’haurien de requalificar... Només ens faltava un estudi de contaminació acústica, Govern no l’havia fet, potser no li interessava, i ho vam aconseguir, va ser concloent, els decibels totals del sobrevol del pas d’helicòpters diaris eren incompatibles amb el descans de la població. Ja era el moment de fer-ho públic... Increïblement, la nostra Cònsol Trini Marín només es va interessar en la manca de firma en l’estudi de contaminació acústica, era obvi, cap despatx vol firmar per tal de no comprometre els seus futurs treballs amb l’administració. Heliport nacional sí, però per prioritats, primer solucionem les entrades rodades al país, augmentem els carrils de controls de pas duaner i fronterer, recuperem i estudiem les possibilitats d’altres vies d’entrada i sortida com la connexió directa a la Cerda­nya, efectivitat en el departament de Mobilitat, continuem obrint més carrils en les vies principals... i sinó, ja ho sabeu, ens veiem a l’infern de les cues interminables tot mirant al cel i veient els membres de Govern volant en helicòpter, prèvia partida pressupostària, és clar.