Les escoles andorranes solidàries

Han organitzat una campanya de recollida de sang que se celebrarà avui de les quatre de la tarda a les vuit del vespre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella

Actualitzada 07/02/2019 a les 07:34

Guillem Acosta, Joel Sala i Cerni Viñas

Els alumnes de primer curs de les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Ordino i Santa Coloma-Roc des de mitjan novembre fins al mes de gener hem estat treballant en un projecte sobre la sang, el sistema circulatori, la importància de tenir reserves de sang als hospitals, etcètera. Hem acabat preparant una campa­nya publicitària de donació de sang.

La campanya de donació de sang de l’Escola andorrana tindrà lloc avui des de les quatre de la tarda fins a les vuit del vespre, a la sala de del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, situada a la plaça del Poble.

Tot el que aconseguim anirà destinat al Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Aquest projecte l’hem portat a terme per fer entendre a la gent la importància de donar sang i ser solidària.

En un article de premsa que vam veure, ens vam adonar que poca gent donava sang i que se’n necessitava més. Vam decidir col·laborar i fer una campanya publicitària de donació de sang perquè la gent s’animés a participar.

Seguidament vam treballar en grups d’interessos per fer diferents produccions (cartells, díptics, espots publicitaris, vídeos, obsequis, etcètera) per al final obtenir una campanya ben presentada i elaborada.

Després vam fer un pla de treball per organitzar-nos la feina. Primer vam pensar quines podrien ser les diferents produccions que podríem presentar per a la campanya publicitària de donació de sang, després ens vam agrupar per grups d’interès i vam començar a pensar el que podríem fer.

En conclusió, a Andorra falten moltes bosses de sang i per això hem decidit portar a terme una campanya publicitària per a la donació de sang. És un acte senzill que pot salvar vides i ens ha agradat participar ens accions solidàries dins de l’àmbit sanitari i social. Som petits però també hem estat capaços de mantenir la motivació fins al final i us animem a donar sang.



* Guillem Acosta, Joel Sala i Cerni Viñas, alumnes de l'escola andorran de Santa Coloma-Roc