Actualitzada 07/12/2018 a les 21:01

Helen Keller va escriure: “Quan es tanca una porta de felicitat, una altra s’obra, però sovint ens quedem mirant durant tant temps la porta tancada, que no veiem la que s’ha obert per a nosaltres”.

No tinc cap dubte que la felicitat espera a aquells que tracten d’obrir aquestes noves portes i que deixen de mirar el que en un moment els paralitza. Només cal entregar-se a aquesta nova il·lusió, deixar-se consumir pel foc d’aquesta flama i proposar-se no posar límits a aquestes sensacions. Perquè el veritable amor per la vida no coneix de límits ni de fronteres i podem trobar novament qui o què estimar, més enllà de l’horitzó més proper.

En la major part de les ocasions, tancar una porta suposa un enorme dolor. Si has d’abandonar la teva parella perquè ja no queda res del que hi va haver, acabar la teva relació d’amistat amb algú, deixar una feina en què vas ser feliç, marxar de la ciutat en què vius ... Tot això pot provocar un gran sentiment de tristesa. Davant d’aquests fets, cal estar sempre preparat per obrir la següent porta, una finestra o qualsevol escletxa que puguem trobar. I disposats a mantenir-la oberta i explorar les noves possibilitats que ens brinda. La millor manera és creure en tu, i aferrar-te a tots els recursos que tinguis disponibles per aconseguir el teu propòsit.

Quan una porta es tanca, has de considerar aquesta situació com una nova oportunitat que se’t presenta. Convenç-te que simplement és un contratemps que et brinda nous recursos i capacitats per seguir obrint portes i arribar tan lluny com et proposis.

Sempre s’ha d’estar preparat per obrir una nova porta, i això vol dir estar receptiu i amb la ment ben oberta. Si no estàs en predisposició de rebre, és molt possible que en tinguis moltes davant teu i ni tan sols siguis capaç de reconèixer-les.

No sabem el que tenim fins que ho perdem ... Però altres vegades no sabem el que ens hem estat perdent fins que finalment ho trobem.